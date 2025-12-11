Tigres vence 1-0 a Toluca en la ida de la final de la Liga MX

Una noche de fiesta fue la que se vivió en el Estadio Universitario, en donde los Tigres de la UANL se llevaron la victoria por marcador de 1-0 ante Toluca, en el partido de ida de la Final del futbol mexicano. La solitaria anotación corrió a cargo de Ángel Correa.

Los de Guido Pizarro mostraron mejores cosas en el terreno de juego, al desarrollar un vistoso juego de conjunto, donde la velocidad por los costados hizo daño a su enemigo deportivo. El duelo de vuelta se celebrará el domingo próximo a las 19.00 horas en el Nemesio Diez.

TIGRES DOMINÓ, PERO EL 0-0 PREVALECIÓ

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de entonar el Himno Nacional, el juez central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, siendo los de la ‘U’ quienes buscaron imponer desde un principio sus condiciones y atacaron desde el inicio la cabaña custodiada por Hugo Alfonso González Durán.

Pero, a los 2 minutos de acción, justo cuando la batalla deportiva daba sus primeras emociones, vino el lateral toluqueño Jesús Gallardo, quien envió un centro al corazón del área y ninguno de sus compañeros pudo cerrar la pinza, siendo el defensa de los de amarillo total Jesús Angulo el que ‘sacó agua del pozo’ y alejó el peligro de su meta.

Y fue a los 6’ de tiempo corrido cuando el delantero Diego Lainez asiste al pampero Juan Brunetta, quien remata de pierna derecha desde linderos del área y el esférico pasa ‘zumbando’ el madero del cuadro escarlata; causando el alarido del respetable.

El cronómetro indicaba los 17 minutos cuando el cancerbero Hugo González, quien para este duelo vistió un atuendo en color verde, sacó de su marco un remate conectado por Fernando Gorriarán y lo envió a tiro de esquina.

A los 25’ de tiempo corrido, el pampero Ángel Correa remata de volea en el área defendida por los mexiquenses y el obús pasó ligeramente desviado de su marco. Mientras que los de amarillo total ejercían presión por las bandas, los del ‘infierno rojo’ cortaban las llegadas empleando el juego ríspido.

De nueva cuenta, a los 32’ de acción, la meta toluqueña volvió a sentir el aroma a azufre, un disparo con gran potencia por parte del ‘Factor’ Lainez, pero el arquero González desvía el balón de un manotazo, el mismo que pegó en el madero de su portería y su parábola la alejó para afuera de la cancha.

Un solo equipo era el que se apoderaba del rectángulo verde y que con sus llegadas ‘como cuchillo en mantequilla’ por ambas praderas y centros ‘a la olla’, aunado a constantes disparos desde fuera del área en los que probaban la solidez de la defensa y la imbatibilidad de su portero, era la constante en los de la ‘U’.

La pantalla del ‘Volcán’ indicaba los 45 minutos y ‘el de negro’ Ortiz Nava decretó añadir cinco minutos en la justa futbolera, que al consumirse el agregado se decretó el final de la primera mitad. Con unos Tigres que ‘llegaron y no anotaron’ y un Toluca que a través del contragolpe buscó clarear la portería del pampero Nahuel Guzmán, quien vistió de gris y fosforecente para este duelo.

UN TIGRE CON ÁNGEL

En la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres como Toluca salieron al rectángulo verde del Estadio Universitario con los mismos once futbolistas que iniciaron la batalla deportiva. Con la intención de seguir brindando al respetable un espectáculo de categoría, digno de lo que se estaba disputando.

El mandón en el terreno de juego fueron los de amarillo total, quienes no dejaron de ofender la meta de Hugo González, quien 'no veía solo lo duro, sino lo tupido' de la artillería universitaria. Y fue a los 46 minutos cuando el argentino Ángel Correa aprovechó un grave error cometido por el portero escarlata González, que cedió de forma equivocada a su defensa, y de pierna derecha empalmó el balón en las redes mexiquenses para el 1-0 y hacer explotar ‘El Volcán’.

Esto cayó como un ‘balde de agua fría’ para los diablos y, un minuto después, el mediocampista rojo Jesús Angulo define el pase a la red, pero la redonda queda entre las piernas de Nahuel Guzmán y, justo cuando el balón iba a rebasar la línea de gol, es despejado por el defensor canterano de los de la UANL Jesús Ángel Garza.

A los 59 minutos, Juan Brunetta sacó un potente tiro de forma cruzada, pero el esférico pasó ligeramente desviado del marco de Hugo González. Un partido de ‘toma y daca’ es el que se visualizaba, en una guerra sin cuartel sin precedente. La iniciativa de la contienda la tomó el Toluca; sin embargo, los universitarios se defendían de manera ordenada y cerraban los espacios del terreno de juego.

Ambos estrategas realizaron una serie de modificaciones en el terreno de juego, en búsqueda de darle frescura a sus líneas y mantener la presión ante su rival. El ambiente en la tribuna del coso nicolaíta era espectacular; con porras, cánticos y encendiendo la luz de su celular, hacían de esta justa un verdadero festín que era una locura.

El reloj marcaba los 90 minutos y el nazareno Marco Antonio Ortiz Nava consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro. Los felinos intentaron en distintos momentos incrustar el balón en la meta de los choriceros, pero una fuerte llegada de Robert Morales al propinarle una patada sin balón al brasileño Rómulo le costó la tarjeta roja a los 90+2. Ya terminado el tiempo añadido, se escuchó el silbatazo final por parte del juez central

Comentarios