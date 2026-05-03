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América rescata el empate ante Pumas y deja viva la serie

El empate deja la eliminatoria en suspenso, aunque Pumas cuenta con el criterio de desempate a su favor tras haber finalizado como líder en la fase regular

  • 03
  • Mayo
    2026

En un duelo lleno de intensidad y giros en el marcador, América reaccionó en la recta final para igualar 3-3 frente a Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca. Dos penales convertidos en los últimos minutos evitaron la caída azulcrema y mantuvieron abierta la eliminatoria.

El conjunto universitario tomó la iniciativa desde los primeros instantes y logró construir una ventaja de dos goles, pero no pudo sostenerla ante la presión de las Águilas, que encontraron en la vía penal la oportunidad de rescatar el resultado ante su afición.

Pumas golpea primero y toma ventaja en el marcador

El equipo felino abrió el marcador apenas al minuto 5, cuando Juninho aprovechó un robo en tres cuartos de campo para sacar un disparo desde la media luna que superó al arquero Rodolfo Cota.

América respondió rápidamente y al 13’, Isaías Violante igualó el encuentro con un disparo cruzado dentro del área tras una dejada de Patricio Salas.

Sin embargo, antes del descanso, Pumas retomó la ventaja. Al 44’, Uriel Antuna capitalizó un rebote del guardameta para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 2-1.

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Ya en el complemento, al 52’, Jordan Carrillo amplió la diferencia con un potente disparo en comba desde fuera del área, firmando el 3-1 que silenció momentáneamente el estadio.

América responde desde el punto penal

Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente a favor de los universitarios, el árbitro Luis Enrique Santander recurrió al VAR para señalar un penal tras una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado.

Al 78’, Henry Martín cobró con precisión desde los once pasos para acercar a las Águilas, en lo que significó su primer gol en Liga MX desde mayo de 2025.

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La presión americanista continuó y al 85’, una falta de Nathan Silva sobre Martín dentro del área derivó en un segundo penal. Alex Zendejas no falló y selló el 3-3 definitivo con un disparo a media altura, venciendo a Keylor Navas.

Serie abierta rumbo a Ciudad Universitaria

El empate deja la eliminatoria en suspenso, aunque Pumas cuenta con el criterio de desempate a su favor tras haber finalizado como líder en la fase regular, lo que obliga al América a buscar la victoria en el partido de vuelta en Ciudad Universitaria.

El encuentro también dejó preocupación en el cuadro azulcrema, que sufrió las lesiones de Cristian Borja y Sebastián Cáceres, ambos obligados a abandonar el terreno de juego y en duda para el compromiso decisivo.

Con el boleto a semifinales en juego, la serie promete definirse en un escenario de alta tensión, donde cualquier error podría marcar el destino de ambos equipos.


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