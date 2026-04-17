Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
concacaf_semifinales_horarios_ae2f70d941
Deportes

Anuncian fechas y horarios de semifinales de Concachampions

La Concacaf confirmó el calendario de las semifinales de la Concachampions, donde Toluca, Tigres, Los Angeles FC y Nashville SC buscarán su lugar en la Final

  • 17
  • Abril
    2026

La Concacaf confirmó oficialmente los enfrentamientos y fechas de las semifinales de la Copa de Campeones 2026, donde cuatro clubes, dos de la Liga MX y dos de la MLS, buscarán su pase a la Gran Final del torneo.

Duelo México vs Estados Unidos en ambas llaves

El primer cruce enfrentará al Deportivo Toluca FC contra Los Angeles FC, en una serie que medirá la solidez del futbol mexicano frente a uno de los proyectos más competitivos de la MLS.

En la otra semifinal, Tigres UANL se verá las caras con Nashville SC, en un enfrentamiento que también promete intensidad y equilibrio, considerando el nivel que ambos clubes han mostrado a lo largo del torneo.

Ambas series se jugarán a doble partido, bajo el formato de ida y vuelta, donde el marcador global definirá a los finalistas.

Fechas y sedes confirmadas

Los partidos de ida se disputarán el 28 y 29 de abril, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 5 y 6 de mayo.

Nashville SC recibirá a Tigres el martes 28 de abril en el GEODIS Park, mientras que Los Angeles FC hará lo propio ante Toluca el miércoles 29 en el BMO Stadium.

Para los duelos de vuelta, Tigres será local el 5 de mayo en el Estadio Universitario, y Toluca cerrará la serie ante LAFC el 6 de mayo en el Estadio Nemesio Díez.

De acuerdo con el reglamento, los equipos mejor posicionados en la tabla acumulada del torneo tendrán la ventaja de cerrar como locales.

Final a partido único

El torneo concluirá el próximo 30 de mayo de 2026 con una final a partido único, la cual se disputará en casa del equipo mejor clasificado entre los dos finalistas.

Este formato busca premiar el rendimiento a lo largo de la competencia y añade un elemento estratégico adicional en las fases previas.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
mexico_femenil_puerto_rico_e6ef3a800e
México golea a Puerto Rico y clasifica al Premundial de Concacaf
tigres_2_2_c922147c39
Tigres rescata empate ante Necaxa y peligra pase a liguilla
publicidad

Últimas Noticias

capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
lazaro_muerto_michoacan_ba6962db7a
Confirma Fiscalía homicidio de activista Lázaro Mendoza
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×