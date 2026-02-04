Podcast
Deportes

Muere Mickey Lolich, leyenda de los Tigres de Detroit

El legendario zurdo de Detroit falleció a los 85 años tras una breve estancia en cuidados paliativos. Fue MVP de la Serie Mundial de 1968

  04
  Febrero
    2026

Mickey Lolich, el lanzador que firmó una actuación inolvidable con los Tigres de Detroit en la Serie Mundial de 1968, murió este miércoles a los 85 años, informó la franquicia.

Su esposa notificó al club que el ex pelotero falleció tras permanecer algunos días en cuidados paliativos, sin que se precisara la causa.

El héroe inesperado del campeonato

Aunque Denny McLain acaparó reflectores con sus 31 triunfos en la temporada regular, fue Lolich quien se robó la escena en la Serie Mundial frente a los Cardenales de San Luis.

Ganó tres juegos completos, incluido el séptimo como visitante ante Bob Gibson, y terminó con efectividad de 1.67 para llevarse el premio al Jugador Más Valioso.

La imagen del zurdo saltando a los brazos del receptor Bill Freehan tras el último out quedó grabada en la historia del club. Años después, recordó con humor aquel momento:

“Siempre era alguien más, pero finalmente llegó mi día”.

De relegado al bullpen a figura absoluta

Lolich también solía contar cómo estuvo cerca de quedarse fuera del rol principal antes de aquella Serie Mundial. El manager Mayo Smith lo envió al bullpen durante varias semanas de agosto, decisión que lo molestó profundamente.

“Recuerdo haberle dicho: ‘Si ganamos este año, será por mí’… Me vengué en la Serie Mundial”, relató en una reunión con ex compañeros.

Una carrera sólida y récords duraderos

El zurdo acumuló marca de 220-192 en 16 temporadas en Grandes Ligas, la mayoría con Detroit, y se ubica 23 en la lista histórica de ponches con 2,832, además de ser el quinto mejor zurdo en ese rubro.

En 1971 firmó una de sus mejores campañas con récord de 25-14 y 308 ponches, lo que le valió el segundo sitio en la votación al Cy Young de la Liga Americana.

Del montículo a las donas

Tras retirarse, Lolich sorprendió con un giro radical de vida: abrió una cadena de tiendas de donas en los suburbios de Detroit, negocio que mantuvo durante casi dos décadas.

“Dudo que otro jugador haya pasado del diamante a las donas… pero yo lo hice”, escribió en su autobiografía.


×