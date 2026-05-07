Patinadora regia tiene una meta: las Olimpiadas

El talento es innato, como si toda su genética estuviera siempre ligada a ello. Y lo muestra en cada paso, giro, pirueta. El hielo y ella parecen uno mismo, una curiosa, pero hermosa simbiosis. ‘Ella’ hace fuego bajo cero.

Leonella Bazán Villarreal es una niña con sueños, ilusiones. Regiomontana de nacimiento, la pequeña patinadora sobre hielo está demostrando a su corta edad que le espera un futuro prometedor en esta disciplina tan complicada y poco practicada en México.

Los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina solo le aumentaron esa emoción por representar a México en unos años. La gloria olímpica es la meta… y ella está dispuesta a todo por conseguirla.

“Mi mayor meta es llegar a ser patinadora olímpica y también es llegar a hacer saltos triples y cuádruples… todo hasta más, hasta ser la mejor patinadora de todo México”, compartió Bazán.

El primer contacto con el hielo fue suficiente para saber que en las pistas estaba ese lugar feliz del cual, hoy, no quiere desprenderse.

“La primera vez que me puse los patines de prueba y entré al hielo me encantó ese sentimiento de cómo la cuchilla se deslizaba por el hielo y ese airecito fresco y desde ahí me gustó muchísimo”, relató.

Eso sí, la disciplina con la que practica a diario en el Ice Complex es la misma que aplica en todas las áreas de su vida, especialmente en el ámbito académico.

“Soy muy ordenada con mis tiempos y me gusta siempre estar lista desde temprano; o sea, ir al colegio, hacer mi ‘lunch’, desayunar, tener tiempo para preparar mi mochila de patinaje y mis cambios de outfit".

“Encuentro un balance para poder tener tiempo de calidad en el colegio; en mis entrenamientos me encantan mis breaks, soy muy práctica; los domingos siempre son día de familia, ir a misa, convivir con mis primos, visitar a mi abuelita. “Me gusta dormir temprano para poder descansar mis nueve horas para el día siguiente estar lista, llena de energía y dar lo mejor de mí, siempre feliz y agradecida por todo”, compartió.

“Mi secreto es seguir entrenando todos los días y dedicarle muchísimo tiempo a la concentración y enfoque para poder lograr tus metas y sueños”, añadió.

El esfuerzo también ya trajo sus primeros dividendos. ‘Ella’ se proclamó campeona representando a México hace unos meses en un torneo internacional celebrado en Quito, Ecuador… y no solo eso, la copa tuvo una dedicatoria muy especial.

“Ha sido una de las competencias más importantes. Representé a mi club Ice Complex y haber sido la única competidora de Nuevo León y poder representar a México en otro país es una experiencia maravillosa. Competí con el corazón y dar lo mejor y ganar dos primeros lugares y traer el trofeo a casa ha sido un logro grande de mi historia del patinaje".

“Ese trofeo se lo dedico a mi papá que está en el cielo, pero todos los días está conmigo en mi corazón y en el de mi mamá. También mi papá siempre quiso que fuera una superpatinadora y poco a poco lo estoy logrando con su apoyo desde el cielo; sé que él estará siempre conmigo y con mi mamá. Un beso al cielo, te quiero de aquí hasta el más allá”, puntualizó.

Un maestro con clase mundial

Leonella, en este camino, no está sola. Su entrenadora la ha guiado en todo momento, pero también encontró en uno de los más grandes patinadores mexicanos de todos los tiempos una inspiración: el olímpico Donovan Carrillo.

“Donovan Carrillo es un gran patinador, una superinspiración; patina con un supershow, todos los saltos perfectos, los giros. El hecho de tener como amigo a Donovan es como si estuviera soñando, así que… ¡Wow!, estoy con Donovan; platica conmigo, bromea y así. Un sueño hecho realidad: estar platicando casual con mi mayor inspiración. Y sus pasitos en especial son los que más me encantan de sus rutinas; todo de su patinaje es superwow, mi mayor inspiración”, apuntó.

Fenómeno en redes sociales

Leonella, además de su talento para el patinaje, ha demostrado también facilidad para las redes sociales, al grado que, en su cuenta de TikTok (@elaspammm8), sobrepasa el millón de seguidores.

Claro está, todo bajo la respectiva supervisión de su mamá.

“El apoyo de mi mamá significa demasiado; no sé qué haría sin sus consejos, sin sus abrazos, sus consolaciones, sus palabras bonitas antes de salir a competencia y también cuando me va un poco mal en entrenamientos, pero con su apoyo todo está mejor. “Te amo, mami”, dijo. (Con información de Gerardo Suárez / Prensa EllaSpamm)

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