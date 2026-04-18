Pelean Rayados y Tigres por mantenerse en zona de clasificación

La jornada 15 del Torneo de Clausura 2026 será vital para las aspiraciones de los equipos regios en la Liga MX, los de la ‘Pandilla’ pretenden conseguir su invitación para asistir a la Fiesta Grande, los de la ‘U’ buscan mantenerse en zona de clasificación. Y solamente el triunfo hará esto posible para que las escuadras que dirigen Guido Hernán Pizarro Demestri y Nicolás Gabriel Sánchez se mantengan en pie de lucha.

Pero, los últimos tres duelos oficiales entre regios e hidalguenses favorecen a los de la ‘Bella airosa’; quienes se llevaron el triunfo de la capital industrial de México por marcadores de 3-2 y 2-1 y del Estadio Hidalgo con un 3-0. Mientras que los de la UANL solo en una ocasión ha perdido, en sus últimas diez visitas en partidos oficiales a la ciudad de Aguascalientes.

Así salen para su duelo vespertino

La tarde futbolera se abrirá en punto de las 17:00 horas con el duelo entre Necaxa y Tigres en el Estadio Victoria, posteriormente, a las 7:05 de la tarde Rayados será anfitrión del Pachuca en el ‘Gigante de acero’. El cosechar de tres puntos será la clave para mantener vivas las aspiraciones de nuestros equipos locales.

Al rectángulo verde del coso hidrocálido saltarán los contendientes con su uniforme alternativo para esta batalla, los ‘hidro rayos’ lo harán con su uniforme en blanco con pantaloncillo rojo, mientras que los de la UANL lo hará de negro con verde. Este partido tendrá la peculiaridad de que la capitalina Katia Itzel García Mendoza fungirá como Juez Central en esta batalla deportiva.

Mientras que en el ‘Coloso’ de la Avenida Pablo Livas, el Monterrey saldrá al terreno de juego portando su tradicional uniforme a rayas en azul y blanco, por su parte, los ‘Tuzos’ vestirán su uniforme alterno en amarillo con negro. En este duelo impartirá justicia el tapatío Daniel Quintero Huitrón, quien fungirá como Árbitro Central.

En liga y liguilla: tienen dominio sobre los hidalguenses

La historia marca que son 69 batallas oficiales las que han sostenido los de la ‘Pandilla’ en contra de los ‘Tuzos’ en torneos cortos, considerando los duelos oficiales disputados en Liga y Liguilla. Los del Profe ‘Nico’ Sánchez se llevaron el triunfo en 31 duelos y 17 empates, aunado a las 21 derrotas. Enviaron la pelota a tocar el fondo de las redes contrarias en 110 ocasiones y recibieron 101 goles.

Los 110 gritos de gol cantados por sus seguidores los provocó su goleador histórico Rogelio Funes Mori, junto a Guillermo Franco y Humberto Suazo en ocho ocasiones; en cinco veces Aldo de Nigris hizo celebrar al respetable; cerrando el departamento ofensivo Dorlan Pabón, Germán Berterame y Neri Cardozo con cuatro dianas.

Últimamente le sienta bien a Tigres la ciudad de Aguascalientes

La historia marca que son 47 enfrentamientos oficiales los que han sostenido los de la ‘U’ en contra de los ‘hidro rayos’ en torneos cortos, donde se consideran las fases inicial y final. Los del ‘Conde’ Pizarro han ganado en 20 ocasiones y empatado en 14 más, mientras que han perdido 13 veces; han marcado 67 goles y recibido 51.

Los 67 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac en 12 ocasiones; mientras que Irenio Soarez y Juan Brunetta también han sido protagonistas en el ataque felino al levantar al público de sus asientos con sus anotaciones.





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