Tigres rescata empate ante Necaxa y peligra pase a liguilla

Una fiesta deportiva fue la que se vivió en el Estadio Victoria, en donde esta tarde los Tigres empataron 1-1 ante Necaxa. En un partido en el que los de Guido Pizarro se cansaron de atacar y no concretar, aunque este llegó en tiempo de compensación. Con este resultado los de la ‘U’ llegan a 21 puntos y se colocan momentáneamente en sexto lugar de la Tabla General.

Las anotaciones fueron obra de Ángel Correa por los de amarillo total, mientras que por los rojiblancos lo hizo Tomás Badaloni.

Para la jornada 16, los de la ‘U’ visitarán el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas; el juego será el próximo miércoles 22 de abril en punto de las 19:00 horas.

Solo un rayo le cayó a Tigres

Al finalizar los protocolos establecidos por la Liga MX y que se realizaban en la cancha del Estadio Victoria, la Árbitro Central capitalina Katia Itzel García Mendoza hizo sonar su ocarina para decretar el inicio de las acciones entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Martin Varini.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1, mientras que, el cuadro del ‘Lobo de Wall Street’ Varini se acomodó en el inmueble ubicado en la Avenida Manuel Zavala Madrigal con un 4-4-2. Siendo la zona del medio campo en donde se llevarían las acciones la mayor parte del tiempo.

La escuadra de la UANL desde el inicio de la batalla deportiva presionó cada espacio del terreno de juego en Aguascalientes, aunado a practicar el juego de conjunto y con una veloz ofensiva que se presentó de manera muy atrevida. Con llegadas constantes al marco defendido por el pampero Luis Ezequiel Unsain.

Con el paso de los minutos, los ‘Hidro rayos’ se fueron asentando en su cancha, empleándose ordenadamente en su zona defensiva, conformando una fuerte muralla que detenía las llegadas de los que esta tarde vistieron de negro con verde total.

Lo que fue un claro dominio visitante, vino la sorpresa por parte de la localía, ya que a los 33’ de tiempo corrido por el costado izquierdo en relación con su ataque, vino el cobro de un tiro directo que ejecutó Javier Ruíz al centro del área y el delantero Tomás Badaloni conecta de cabeza para concretar el 1-0 en favor de la localía.

Esta situación hizo que los de la UANL se volcaron con todo su arsenal sobre el marco defendido por Unsain, que salió elegantemente vestido en color naranja y que supo resolver a su favor las situaciones de gol que se les presentaron.

Un duelo de alternativas fue el que se presenció en los minutos posteriores de la batalla deportiva con jugadas por los costados, centros al área y disparos de media distancia que, ponían en predicamentos las cabañas de los cancerberos, que se empleaban a fondo a fin de alejar el peligro de su meta.

En la pantalla del coso hidrocálido se leían los 45’ minutos de tiempo corrido y la Juez Central García Mendoza indicó que se agregarían seis minutos más de compensación, que al consumirse el añadido la nazareno marcó la finalización de la primera mitad.

En el añadido, se llevan un punto

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte enviaron a la cancha a Ángel Correa sustituyendo a Joaquim Pereira. Con esta modificación, los del ‘Conde’ Pizarro contaba con más hombres al frente que le permitiera igualar el marcador parcial.

Y este cambio en la formación poco a poco fue dando resultados, con disparos ejecutados por Francisco Reyes, André-pierre Gignac y ‘Angelito’ Correa, que mecían el marco necaxista con peligrosidad, pero, el gol del empate no caía para los de San Nicolás de los Garza.

El timonel uruguayo Martin Varini realizó una serie de cambios en su equipo, al mandar al terreno de juego a Kevin Ante en lugar de Agustín Ezequiel Almendra. Pero, eso no bastó para detener las constantes llegadas que los de la ‘U’ no cesaban de ejercer y poner los ‘pelos de punta’ a su noble afición.

El cronómetro seguía marcando el correr de los minutos en el duelo, pero el grito de gol se ahogaba en la garganta del aficionado que hizo el viaje a tierras hidrocálidas y que apoyaba a todo pulmón a la escuadra de Tigres; quienes atacaban a su contrario con llegadas por las bandas a gran velocidad, disparos desde linderos del área y centros al área que se hacían una constante en el partido, ‘mas no se veía por donde’.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Katia Itzel García Mendoza decidió agregar ocho minutos de reposición. Con un Tigres que seguía como en todo el segundo tiempo, volcado en plenitud al ataque y un Necaxa que a pesar de la metralla recibida, supo contrarrestar los embates que se le presentaban.

Tuvieron que pasar 50’ minutos para que los de la ‘U’ concretaran el empate, Diego Lainez es trabado en el área, pero, el balón le queda a Rodrigo Aguirre quien retrasa y Ángel Correa dispara cruzado para el 1-1 a los 45+5 minutos. Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla.

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