México golea a Puerto Rico y clasifica al Premundial de Concacaf

La selección mexicana femenina confirmó su superioridad en la eliminatoria al golear 6-0 a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Díez, resultado que le aseguró su clasificación al Premundial de la Concacaf, torneo que otorgará boletos a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En una noche redonda en Toluca, a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, el equipo dirigido por Pedro López dominó de principio a fin a un rival que nunca encontró respuestas.

Dominio total desde el arranque

México impuso condiciones desde los primeros minutos, generando constante peligro por las bandas y sometiendo a una zaga puertorriqueña rebasada.

La presión se reflejó en el marcador al minuto 11, cuando Alexia Delgado aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador.

El segundo tanto llegó al 32, tras un autogol de Estefanía González, producto del asedio constante del conjunto mexicano.

Antes del descanso, Scarlett Camberos amplió la ventaja con un zurdazo al 39, dejando el partido prácticamente resuelto.

Goleada sellada en el complemento

Para la segunda parte, el guion no cambió. México mantuvo el control del balón y continuó generando oportunidades. Kiana Palacios firmó el cuarto gol al minuto 60 tras aprovechar un error defensivo.

Tres minutos después, Charlyn Corral apareció para marcar el quinto tanto en su primer contacto con el balón tras ingresar de cambio.

Ya con el partido decidido, Puerto Rico sufrió un nuevo golpe al quedarse con una jugadora menos por la expulsión de Amber Diorio al 75.

Corral volvió a hacerse presente en el marcador en la recta final para sellar el 6-0 definitivo y confirmar su liderato como goleadora del torneo, alcanzando 13 anotaciones.

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Cerramos el Clasificatorio de Concacaf W con paso perfecto.



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México cerró la eliminatoria con números contundentes: cuatro victorias en igual número de partidos, 36 goles a favor y ninguno en contra.

Con el boleto en mano, el siguiente desafío será el Premundial de la Concacaf a finales de año, donde el conjunto mexicano buscará confirmar su crecimiento y asegurar su presencia en la Copa del Mundo de Brasil 2027.

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