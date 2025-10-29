Cerrar X
neom_sky_stadium_104580faad
Deportes

Planea Arabia Saudita construir estadio en rascacielos para 2034

El NEOM Sky Stadium será el primer estadio del mundo construido sobre un rascacielos a 350 metros de altura y funcionará con energía 100% renovable

  • 29
  • Octubre
    2025

Arabia Saudita sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio del NEOM Sky Stadium, un estadio que se construirá a 350 metros de altura sobre un rascacielos y que será una de las sedes principales del Mundial 2034.

El estadio, que formará parte del megaproyecto NEOM, ofrecerá capacidad para 46 mil espectadores y estará alimentado completamente con energía renovable, en línea con los objetivos ambientales del país.

Su diseño busca combinar lujo, tecnología y sostenibilidad, con una vista panorámica sin precedentes.

De acuerdo con los planes revelados por el comité organizador saudito, la construcción del NEOM Sky Stadium comenzará en 2026, con la meta de concluirlo en 2032, dos años antes del inicio del torneo, esto permitirá probar la estructura y los sistemas logísticos del recinto antes del evento global.

Un video conceptual del estadio circuló recientemente en redes sociales, generando gran expectación entre los aficionados, aunque su autenticidad no ha sido verificada, las autoridades sauditas confirmaron que el proyecto es real y se encuentra en fase de planeación avanzada.

Con la confirmación de Arabia Saudita como sede única del Mundial de 2034, el país busca no solo organizar un torneo de talla mundial, sino redefinir la experiencia del fútbol.

Además del NEOM Sky Stadium, el reino planea renovar estadios existentes y construir nuevas “obras maestras” arquitectónicas.

Dicho proyecto se enmarca dentro de la estrategia Visión 2030, impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca posicionar a Arabia Saudita como un referente global en innovación, turismo y deporte.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_30_T163807_090_c511209109
Boxeador regiomontano cerca de la gloria en eliminatoria mundial
hijo_cristiano_ronaldo_portugal_843defcc5c
Cristiano Jr. debuta con la Sub-16 de Portugal en Turquía
publicidad

Últimas Noticias

inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Trump ordena crear fuerzas de reacción rápida para disturbios
AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×