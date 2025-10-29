Planea Arabia Saudita construir estadio en rascacielos para 2034

Arabia Saudita sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio del NEOM Sky Stadium, un estadio que se construirá a 350 metros de altura sobre un rascacielos y que será una de las sedes principales del Mundial 2034.

El estadio, que formará parte del megaproyecto NEOM, ofrecerá capacidad para 46 mil espectadores y estará alimentado completamente con energía renovable, en línea con los objetivos ambientales del país.

Su diseño busca combinar lujo, tecnología y sostenibilidad, con una vista panorámica sin precedentes.

De acuerdo con los planes revelados por el comité organizador saudito, la construcción del NEOM Sky Stadium comenzará en 2026, con la meta de concluirlo en 2032, dos años antes del inicio del torneo, esto permitirá probar la estructura y los sistemas logísticos del recinto antes del evento global.

Un video conceptual del estadio circuló recientemente en redes sociales, generando gran expectación entre los aficionados, aunque su autenticidad no ha sido verificada, las autoridades sauditas confirmaron que el proyecto es real y se encuentra en fase de planeación avanzada.

Con la confirmación de Arabia Saudita como sede única del Mundial de 2034, el país busca no solo organizar un torneo de talla mundial, sino redefinir la experiencia del fútbol.

Además del NEOM Sky Stadium, el reino planea renovar estadios existentes y construir nuevas “obras maestras” arquitectónicas.

Dicho proyecto se enmarca dentro de la estrategia Visión 2030, impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca posicionar a Arabia Saudita como un referente global en innovación, turismo y deporte.

