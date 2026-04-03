Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_03_at_5_14_20_PM_614340d02c
Tamaulipas

Albercas públicas se saturab Semana Santa pese a atractivos

Tal es el caso del parque acuático del sistema DIF Altamira, donde desde su apertura el pasado 27 de marzo se ha observado una importante respuesta ciudadana

  • 03
  • Abril
    2026

2A pesar de que el sur de Tamaulipas cuenta con una amplia oferta de espacios naturales y turísticos como Playa Miramar, Playa Tesoro, la Laguna del Chairel, la Laguna de Champayán y el río Tamesí, las albercas públicas continúan registrando una alta afluencia durante el periodo vacacional de Semana Santa. Esto las convierte en otra de las opciones para las familias.

Tal es el caso del parque acuático del sistema DIF Altamira, donde desde su apertura el pasado 27 de marzo se ha observado una importante respuesta ciudadana. 

Alfredo Valladares Medina, administrador del lugar, explicó que el sitio ha ido incrementando paulatinamente el número de visitantes, "el parque abrió sus puertas para niños, jóvenes y adultos con nuevas modalidades". 

WhatsApp Image 2026-04-03 at 5.14.19 PM.jpeg

Se han mejorado las instalaciones, incluyendo baños con accesibilidad para personas con discapacidad, además de mantener un espacio limpio, seguro y divertido para todos", explicó.

Señaló que los días jueves, viernes, sábado y domingo son los de mayor afluencia, tendencia que se mantiene durante la temporada alta. Incluso, estiman que este año se podría superar la cifra de 15,000 visitantes registrada durante el mismo periodo vacacional del año anterior.

El funcionario destacó que el parque cuenta con medidas de seguridad como salvavidas proporcionados por Protección Civil, área de enfermería, albercas certificadas y vigilancia constante por parte del personal, lo que brinda confianza a los usuarios.

WhatsApp Image 2026-04-03 at 5.14.20 PM.jpeg

Asimismo, el espacio ofrece cuatro albercas, tanto para adultos como para niños, área de chapoteadero y un tobogán de seis metros de altura con supervisión permanente para garantizar la seguridad de quienes lo utilizan.

Además de la recreación, también se desarrollan cursos de natación para diferentes edades y niveles, con una inscripción actual de alrededor de 150 participantes.

Autoridades municipales y del sistema DIF han reiterado la invitación a la población para que acuda a estos espacios, resaltando que se trata de lugares accesibles, familiares y con condiciones adecuadas para el esparcimiento seguro.

De esta manera, queda de manifiesto que, aunque el sur de Tamaulipas posee diversos atractivos naturales, las albercas públicas siguen siendo una alternativa preferida por cientos de familias que buscan diversión cercana, económica y segura durante Semana Santa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
transportistas_bloqueos_rosa_a0c8c2990a
Convocan agricultores a bloqueo de carreteras por crisis
Whats_App_Image_2026_04_05_at_14_50_58_b29a9f80e5
Conciertos convierten playas de Tamaulipas en destino familiar
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×