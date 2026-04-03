Fallece hombre ahogado en el río Guayalejo de Llera

Un hombre de entre 40 y 45 años de edad perdió la vida por ahogamiento la tarde de este viernes 3 de abril en el río Guayalejo, en el municipio de Llera, Tamaulipas, luego de permanecer varios minutos bajo el agua sin poder salir a la superficie.

El incidente se registró alrededor de las 16:00 horas, en una zona de uso recreativo ubicada en las inmediaciones del panteón municipal, específicamente en el punto conocido como La Peñita, sitio frecuentado por visitantes durante la temporada.

Ingresó al agua presuntamente bajo efectos del alcohol

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba en el lugar y habría decidido ingresar al río tras haber consumido bebidas alcohólicas.

Personas que se encontraban en el sitio señalaron que el hombre presentaba signos visibles de ebriedad, lo que habría influido en su decisión de meterse al agua, pese a las condiciones del lugar.

Minutos después de haber ingresado, el individuo desapareció de la vista de los presentes, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Intentaron rescatarlo, pero no logró sobrevivir

Tras notar su ausencia, algunas personas iniciaron labores de búsqueda dentro del río y lograron sacarlo del agua después de varios minutos.

Una vez en tierra, se intentó brindarle primeros auxilios, mientras se solicitaba el apoyo de cuerpos de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

Autoridades toman conocimiento y acuerdan la zona

Elementos de la Unidad General de Investigación y de la Guardia Estatal se trasladaron al sitio tras recibir el reporte, con el fin de tomar conocimiento de los hechos.

El área fue acordonada por las autoridades, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

Hecho ocurre en zona turística durante temporada vacacional

El punto donde ocurrió el incidente es una zona frecuentada por visitantes, especialmente durante periodos vacacionales, lo que incrementa la presencia de personas en cuerpos de agua como ríos y balnearios naturales.

Autoridades reiteran recomendaciones en cuerpos de agua

Tras este tipo de incidentes, autoridades suelen reiterar el llamado a la población a evitar ingresar a ríos o presas bajo los efectos del alcohol, así como a mantenerse en áreas seguras y vigiladas.

Con información de Alfredo Uvalle.....

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