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Selección de Irak vuelve a casa y celebran su regreso al Mundial

Miles de aficionados recibieron a la selección de Irak tras clasificar al Mundial 2026. Las celebraciones se extendieron por todo el país

  • 03
  • Abril
    2026

La Selección de Irak fue recibida entre una ola de festejos en su regreso al país, luego de conseguir su clasificación al Mundial 2026, un logro que desató celebraciones masivas en distintas ciudades.

El plantel arribó por el cruce fronterizo de Trebil, donde cientos de aficionados ya los esperaban para acompañarlos en su regreso.

Entre cánticos, banderas y muestras de apoyo, los jugadores fueron cargados en hombros, en una escena que reflejó el entusiasmo de la afición por volver a una Copa del Mundo.

Bagdad se vuelca a las calles

La fiesta no se limitó a un solo punto. En Bagdad, miles de personas salieron a celebrar con caravanas, música y reuniones espontáneas.

El ambiente fue de celebración total, con el fútbol como detonante de un momento de unidad nacional.

La noche que cambió la historia

El boleto al Mundial se consiguió tras vencer 2-1 a Bolivia en Monterrey, en un partido que ya forma parte de la historia del equipo.

El delantero Aymen Hussein fue el gran protagonista al marcar el gol decisivo que aseguró la clasificación.

Lee la nota completa: Irak se impone a Bolivia y sella su pase al Mundial 2026

Con este resultado, Irak rompe una ausencia de 40 años sin participar en una Copa del Mundo, desde su última participación en el Mundial de México 1986.

El logro adquiere un significado especial al haberse concretado nuevamente en territorio mexicano.

Lo que viene para Irak

Tras la celebración, el equipo comenzará su preparación rumbo al torneo de 2026, donde buscará competir ante potencias internacionales.

El cuerpo técnico ya trabaja en la planificación de amistosos y ajustes necesarios para llegar en condiciones óptimas.

 


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