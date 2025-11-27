Cerrar X
portugal_campeon_mundials_ub_17_3c4accc1b6
Deportes

Portugal conquista su primer Mundial Sub-17 tras vencer a Austria

Portugal se coronó campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en Qatar. Un gol de Anísio Cabral definió la final

  • 27
  • Noviembre
    2025

Portugal conquistó su primer título en la Copa Mundial Sub-17 al vencer 1-0 a Austria en la final disputada este jueves en Qatar, sede del torneo que la FIFA ahora organiza cada año y que reunió a selecciones de 48 países.

El gol decisivo llegó al minuto 32, cuando Anísio Cabral, delantero del Benfica, recibió un pase filtrado y definió solo frente al marco, evitando por centímetros caer en fuera de lugar.

Con esa anotación, Cabral llegó a siete tantos en la competencia, quedándose a uno del austriaco Johannes Moser, elegido Mejor Jugador del Torneo.

Un triunfo histórico para Portugal

El campeonato marcó el primer título Sub-17 para Portugal, que lo consigue en la vigésima edición del certamen y en un año donde las selecciones europeas demostraron su dominio al ocupar los tres primeros lugares.

Qatar, anfitrión de esta edición, también albergará este torneo en los próximos cuatro años, como parte de una estrategia de la FIFA para mantener la sede fija y garantizar continuidad operativa.

Italia completa el podio

En el partido por el tercer lugar, disputado también en Doha, Italia superó 4-2 a Brasil en penales, luego de empatar 0-0 en el tiempo regular.

El arquero italiano Alessandro Longoni se convirtió en figura al detener dos cobros desde los once pasos, asegurando la medalla de bronce para su selección.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

real_apodaca_final_9fe62beae4
Disputará Real Apodaca Final del Torneo Internacional Premier
uefa_madrid_arsenal_multa_baf512d558
Multa UEFA al Atlético de Madrid por racismo ante Arsenal
deportes_autenticos_borregos_e3f0f745a8
Nuevo León, tierra de Campeones… ¡y este viernes habrá uno más!
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T112829_315_d5f477df41
Reivindican a 'La Malintzin' como acto de justicia histórica
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111942_409_bc27320f28
Finalizan bloqueos por acuerdos con agricultores y transportistas
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111204_271_ec3c115b9f
Aparece soldado enamorado en plaza de Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×