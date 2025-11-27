Portugal conquista su primer Mundial Sub-17 tras vencer a Austria

Portugal conquistó su primer título en la Copa Mundial Sub-17 al vencer 1-0 a Austria en la final disputada este jueves en Qatar, sede del torneo que la FIFA ahora organiza cada año y que reunió a selecciones de 48 países.

El gol decisivo llegó al minuto 32, cuando Anísio Cabral, delantero del Benfica, recibió un pase filtrado y definió solo frente al marco, evitando por centímetros caer en fuera de lugar.

Con esa anotación, Cabral llegó a siete tantos en la competencia, quedándose a uno del austriaco Johannes Moser, elegido Mejor Jugador del Torneo.

Un triunfo histórico para Portugal

El campeonato marcó el primer título Sub-17 para Portugal, que lo consigue en la vigésima edición del certamen y en un año donde las selecciones europeas demostraron su dominio al ocupar los tres primeros lugares.

Qatar, anfitrión de esta edición, también albergará este torneo en los próximos cuatro años, como parte de una estrategia de la FIFA para mantener la sede fija y garantizar continuidad operativa.

Italia completa el podio

En el partido por el tercer lugar, disputado también en Doha, Italia superó 4-2 a Brasil en penales, luego de empatar 0-0 en el tiempo regular.

El arquero italiano Alessandro Longoni se convirtió en figura al detener dos cobros desde los once pasos, asegurando la medalla de bronce para su selección.

