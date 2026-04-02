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Finanzas

Arranca NL 2026 como el tercer lugar nacional en compra de autos

La entidad registró 21,456 unidades vendidas en 2026, con crecimiento de 3.4%, solo por detrás de Ciudad de México y Estado de México

  • 02
  • Abril
    2026

Nuevo León se posicionó como el tercer estado con más vehículos vendidos en México durante enero-febrero de 2026, con 21,456 unidades. 

Solo por detrás de la Ciudad de México, que ocupa el primer lugar con 37,077 unidades, y el Estado de México, en segundo lugar, con 27,197 autos vendidos, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 

En cuarto lugar quedó Jalisco, con 17,625 autos vendidos, seguido de Puebla con 12,025, Veracruz con 11,390 y Guanajuato con 10,055 unidades. 

Completan el ranking Coahuila, con 6,384 vehículos; Quintana Roo, con 6,195; y Tamaulipas, con 5,855 unidades vendidas. 

La media nacional fue de 7,439 vehículos vendidos. 

En términos de variación anual con respecto al mismo periodo de 2025, Nuevo León creció 3.4%, Veracruz 7.1%, Guanajuato 6.8%, Puebla 7.9%, Quintana Roo 3.0% y Coahuila 0.1 por ciento. 

Mientras que Tamaulipas tuvo una ligera caída de -1.2 por ciento. Ciudad de México y Estado de México reportaron descensos de -2.1% y -1.4%, respectivamente, y Jalisco también bajó -2.1 por ciento. 

Según la AMDA, las tres entidades con la mayor variación absoluta en compradores por estado fueron Zacatecas, con +99.1%; Puebla, con +7.9%; y Veracruz, con +7.1%, reflejando un mercado con comportamientos diversos a nivel regional.


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