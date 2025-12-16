Podcast
luis_enrique_the_best_a1b6409d06
Deportes

Premia FIFA a Luis Enrique como mejor entrenador de 2025

La FIFA reconoció a Luis Enrique como el mejor entrenador del año tras llevar al PSG a su primera Champions y conquistar todos los títulos posibles

  • 16
  • Diciembre
    2025

El español Luis Enrique Martínez, actual director técnico del París Saint Germain, fue reconocido este martes con el premio The Best 2025 al mejor entrenador de fútbol masculino, otorgado por la FIFA durante la gala celebrada en Doha, Qatar.

El estratega de 55 años firmó una temporada histórica al frente del club francés y se consolidó como el técnico más influyente del año a nivel mundial.

Una temporada perfecta con el PSG

Luis Enrique llevó al PSG a conquistar el primer título de la UEFA Champions League de su historia, logro que marcó un antes y un después para la institución parisina.

A ese éxito se sumaron la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa francesa y la Supercopa de Europa, completando un año inmejorable.

El exseleccionador de España se impuso en la votación final a Hansi Flick, técnico del Barcelona, y a Arne Slot, entrenador del Liverpool, quienes también figuraban entre los favoritos.

dembele-psg-champions.jpg

Releva a Ancelotti en el palmarés

Con este reconocimiento, Luis Enrique toma el relevo del italiano Carlo Ancelotti, ganador del premio en la edición anterior y actual seleccionador de Brasil, reafirmando el dominio europeo en el banquillo.

carlo-ancelotti.jpg

Ausente en la gala por compromiso deportivo

Cabe señalar que el técnico español no pudo asistir a la ceremonia debido a que se encuentra concentrado en la preparación de la final de la Copa Intercontinental, que el PSG disputará el miércoles frente al Flamengo de Brasil.

En su representación, el galardón fue recibido por su asistente Rafel Pol, quien agradeció el reconocimiento en nombre del cuerpo técnico.

 


Comentarios

