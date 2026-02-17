Premier League pausará partidos por ayuno del ramadán 2026

El futbol inglés volverá a hacer pausas breves durante los partidos para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno del ramadán, que este año se celebrará del 17 de febrero al 18 de marzo.

Dicha medida será aplicada tanto en la Premier League como en la English Football League, reafirmando el compromiso de ambas competiciones con el respeto a la diversidad religiosa.

Pausas acordadas entre árbitros y capitanes

Las interrupciones no forman parte del reglamento oficial, pero se coordinan previamente entre los árbitros y los capitanes de los equipos.

Estas pausas suelen realizarse en momentos naturales del juego, como saques de banda, faltas o saques de portería.

El objetivo es permitir que los futbolistas puedan hidratarse o consumir suplementos energéticos tras la puesta del sol, momento en que termina el ayuno diario.

Esta práctica se implementó por primera vez en 2021 durante un partido entre Leicester City y Crystal Palace, y desde entonces se ha convertido en una medida habitual durante el mes sagrado del islam.

Jugadores beneficiados en la máxima categoría inglesa

Entre los futbolistas que se verán beneficiados por esta medida se encuentran figuras destacadas como Mohamed Salah, del Liverpool, así como William Saliba del Arsenal, Rayan Aït-Nouri y Amad Diallo.

La iniciativa busca garantizar que los jugadores puedan mantener su nivel competitivo sin comprometer sus creencias religiosas.

Una política de inclusión consolidada

Por otra parte, el futbol inglés ha promovido diversas acciones en apoyo a los jugadores musulmanes. En años recientes, clubes han ajustado horarios de entrenamiento y han facilitado condiciones especiales durante el ramadán.

Esta política ha sido bien recibida por los propios futbolistas, quienes han destacado el ambiente de respeto dentro del futbol británico.

