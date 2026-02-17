Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
premier_league_ramadan_5e9ae75071
Deportes

Premier League pausará partidos por ayuno del ramadán 2026

La Premier League y la EFL volverán a detener partidos durante el ramadán para que futbolistas musulmanes rompan el ayuno

  • 17
  • Febrero
    2026

El futbol inglés volverá a hacer pausas breves durante los partidos para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno del ramadán, que este año se celebrará del 17 de febrero al 18 de marzo.

Dicha medida será aplicada tanto en la Premier League como en la English Football League, reafirmando el compromiso de ambas competiciones con el respeto a la diversidad religiosa.

Pausas acordadas entre árbitros y capitanes

Las interrupciones no forman parte del reglamento oficial, pero se coordinan previamente entre los árbitros y los capitanes de los equipos.

Estas pausas suelen realizarse en momentos naturales del juego, como saques de banda, faltas o saques de portería.

El objetivo es permitir que los futbolistas puedan hidratarse o consumir suplementos energéticos tras la puesta del sol, momento en que termina el ayuno diario.

Esta práctica se implementó por primera vez en 2021 durante un partido entre Leicester City y Crystal Palace, y desde entonces se ha convertido en una medida habitual durante el mes sagrado del islam.

Jugadores beneficiados en la máxima categoría inglesa

Entre los futbolistas que se verán beneficiados por esta medida se encuentran figuras destacadas como Mohamed Salah, del Liverpool, así como William Saliba del Arsenal, Rayan Aït-Nouri y Amad Diallo.

La iniciativa busca garantizar que los jugadores puedan mantener su nivel competitivo sin comprometer sus creencias religiosas.

Una política de inclusión consolidada

Por otra parte, el futbol inglés ha promovido diversas acciones en apoyo a los jugadores musulmanes. En años recientes, clubes han ajustado horarios de entrenamiento y han facilitado condiciones especiales durante el ramadán.

Esta política ha sido bien recibida por los propios futbolistas, quienes han destacado el ambiente de respeto dentro del futbol británico.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

francesco_totti_ba400a97db
Achivan investigación de futbolista Totti por presunto abandono
e4z6jrovx246fjb1kbxd_e9431216fc
¡Es oficial! San Francisco 49ers jugarán en México en 2026
uefa_racismo_4e5e1d126e
UEFA investiga presunto racismo en Benfica-Real Madrid
publicidad

Últimas Noticias

iran_rusia_navales_df0d1b959b
Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán
INFO_7_UNA_FOTO_56_bf5ece9974
Taylor Swift hace historia al encabezar la IFP por sexta vez
sistema_anticiclonico_nuevo_leon_13fdc1ad32
Reiteran recomendaciones ante sistema anticiclónico en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
publicidad
×