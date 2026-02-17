IMSS gradúa 7 mil especialistas y suma 10 mil nuevos médicos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que este año egresarán 7 mil 432 médicos especialistas, al tiempo que 10 mil 127 nuevos residentes iniciarán su formación en alguna de las 71 especialidades que ofrece la institución.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que este relevo forma parte del ciclo académico 2026-2027 y refleja el crecimiento sostenido en la formación de personal médico especializado.

“Es el momento cuando los médicos especialistas concluyen su residencia y salen hacia el mercado laboral. Y es el mismo día donde ingresan los jóvenes que presentaron el ENARM y van a iniciar una de las 71 especialidades que ofrecemos en el IMSS”, señaló.

Aumentan becas para formar más especialistas

Robledo destacó que el IMSS forma cerca de la mitad de los especialistas del país, por lo que ampliar las becas ha sido clave para atender la escasez de médicos en el sistema de salud.

Mientras entre 2013 y 2018 se ofrecían entre 2 mil 400 y 3 mil 300 becas anuales, a partir de 2019 comenzó un aumento significativo, con 5 mil 800 plazas ese año y 8 mil 300 en 2020, con incrementos constantes en los años siguientes.

“En los últimos ocho años habremos ofrecido 71 mil becas de alguna de las residencias. Si se forman más especialistas, egresan más especialistas”, resumió.

Tan solo en los dos años más recientes, la institución ha ofertado más de 20 mil plazas para formación médica especializada.

Amplían hospitales y sedes de formación

El crecimiento en el número de residentes obligó al IMSS a fortalecer su infraestructura educativa. El número de sedes pasó de 200 a 393, mientras que los cursos disponibles aumentaron de 894 a mil 325.

Estas inversiones incluyeron espacios de estudio, áreas de descanso y equipamiento para garantizar condiciones adecuadas de formación.

“Fue una inversión fundamental, porque además de la beca, el IMSS tiene que hacerse cargo de los espacios y de la formación en hospitales y unidades médicas”, explicó Robledo.

Actualmente, el instituto cuenta con alrededor de 25 mil médicos residentes en formación, casi el doble de los 13 mil que había en años anteriores.

Priorizan especialidades con mayor demanda

El titular del IMSS indicó que la estrategia también se enfocó en fortalecer áreas con mayor necesidad institucional, como urgencias, anestesiología, pediatría y ginecología.

Señaló que el aumento en la formación permitirá cubrir vacantes en hospitales públicos y mejorar la atención médica en el país.

“La única forma que tiene el Estado mexicano para cubrir esas vacancias es formar más especialistas, formar en más lugares y en las especialidades que necesita la institución”, afirmó.

Cabe señalar que los médicos que egresan este año iniciarán su proceso de contratación a partir de marzo, como parte de la estrategia federal para fortalecer el sistema nacional de salud.

