Adolescentes fallecen tras quedar atrapados en incendio de España

Al menos cinco adolescentes perdieron la vida este martes, en una localidad de Barcelona, después de quedar atrapados por el humo que se propagó por el edificio sin ventilación en el que se encontraban en España.

El fuego se declaró en la noche del lunes y la policía regional de Cataluña fue la responsable de investigar las causas de este incendio, entre las que se destaca un cigarro.

Identifican a víctimas de este siniestro

Aunque las tareas de identificación aún no concluyen, se detalló que las víctimas eran cinco estudiantes de entre 14 y 18 años de edad.

Las llamas de este incendio provocaron que cinco personas más resultaron heridas, cuatro de ellas policías locales. El restante fue identificado como un joven que fue trasladado hacia un hospital cercano.

Pese a que los servicios de emergencia barajaron inicialmente que el trastero estuviera habilitado como vivienda, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trataba de una pequeña construcción donde se reunían grupos de adolescentes de la zona, según menciona la agencia EFE.

Tras este trágico incendio, el Ayuntamiento decretó tres días de duelo oficial, puso a disposición de las familias de las víctimas, equipos de apoyo psicológico. También y facilitó alojamiento en hoteles a algunos de los afectados.

