Madrid planea celebrar carrera previo a Gran Premio de España

El evento funcionaría como un ensayo general para verificar la seguridad, la operatividad y la capacidad del trazado del circuito

  • 17
  • Febrero
    2026

Los organizadores del Gran Premio de España planean llevar a cabo una carrera de categoría nacional como una prueba previa para comprobar que el circuito cumpla con todos los requisitos exigidos por la Fórmula 1. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del trazado antes de su debut oficial.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, dio a conocer la iniciativa junto con la Real Federación Española de Automovilismo, con el propósito de evaluar los trabajos de construcción del nuevo trazado que se ubicará en el recinto ferial y en el barrio de Valdebebas.

Ensayo previo para evitar errores

Según explicó el directivo, la intención es organizar una competencia antes del 11 de septiembre, con el fin de poner a prueba todos los aspectos técnicos y logísticos del circuito.

"Nuestra idea es hacer una carrera de más bajo nivel antes del 11 de septiembre para testear que pasen los coches y que no nos pase lo que ocurrió en Las Vegas", comentó De los Mozos.

El evento funcionaría como un ensayo general para verificar la seguridad, la operatividad y la capacidad del trazado para albergar un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo.

Coordinación institucional y visión a largo plazo

De acuerdo con el directivo, este proyecto se aborda de manera directa, con la dirección del nuevo circuito de Fórmula Uno, bautizado como Madring, la Federación de Automovilismo y el Consejo Superior de Deportes.

"Estamos en línea con ellos y hablando con todas las administraciones. Todos estamos contentos de que este Gran Premio de España sea algo diferente e ilusionante para el mundo", añadió.

La iniciativa busca garantizar que el nuevo Gran Premio aporte innovación y proyección internacional, consolidando la presencia de España en el calendario del automovilismo mundial.

Además, el directivo mencionó que Barcelona renovó su acuerdo con la Fórmula 1 para celebrar un gran premio en los años 2028, 2030 y 2032, lo que confirma la continuidad del país en la máxima categoría del automovilismo con sedes alternadas.

Barcelona seguirá en Fórmula Uno con carreras hasta 2032

La Fórmula Uno confirmó la continuidad del Circuit de Barcelona-Cataluña dentro de su calendario hasta 2032, con la celebración de grandes premios en los años 2028, 2030 y 2032, en un esquema alternado con el circuito belga de Spa-Francorchamps.

El acuerdo, anunciado oficialmente este lunes, extiende la relación entre el trazado catalán y la organización del campeonato mundial, cuya actual vigencia concluía en 2026.

Aquí te presentamos la nota completa: Barcelona seguirá en Fórmula Uno con carreras hasta 2032

 


