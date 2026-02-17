Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_13_40_AM_c19b252ecd
Deportes

Vive Club Tigres una jornada… ¡Sin ningún triunfo!

Los equipos representativos o filiales de los felinos no ganaron en la fecha que se disputó el pasado fin de semana y ayer lunes, dentro del campeonato mexicano

  • 17
  • Febrero
    2026

El empate de anoche de 0-0 entre Tigres Femenil y Mazatlán en el Estadio El Encanto, en territorio sinaloense, vino a coronar la mala jornada que tuvo el Club Tigres en este fin de semana y este lunes en el campeonato mexicano con sus equipos representantes en varonil y femenil, dentro de la fecha que se disputó en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En Liga MX, Tigres perdió 2-1 en su visita a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en la Fecha 6 de la fase regular.

En la Liga MX Femenil, Las Amazonas igualaron sin goles en la Jornada 9 de la fase regular, al visitar a las famosas Cañoneras.

En Sub-19 varonil, los felinos empataron también 0-0 ante La Máquina, en la Cancha 1 de las Instalaciones de La Noria… pero ganaron la serie de penaltis por 4-2.

En Sub-21 varonil, los auriazules cayeron por 1-0 ante los Cementeros en la Cancha 1 de las Instalaciones de la Noria.

Entérate

Estos son los resultados que obtuvo el Club Tigres en esta jornada que acaba de finalizar, en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con todos sus equipos o filiales representativos que tuvieron acción:

Liga MX: Jornada 6, Cruz Azul 2-1 Tigres
Liga MX Femenil: Jornada 9, Mazatlán 0-0 Tigres
Sub-19: Jornada 6, Cruz Azul 0-0 Tigres*
Sub-21: Jornada 6, Cruz Azul 1-0 Tigres

*Gana Tigres 4-2 en penaltis


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_06_49_AM_b1075dfe97
Juego de Estrellas de la LMS ‘toma su turno al bate’
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_20_12_AM_b2b8738054
Vive el Club de Futbol Monterrey Rayados jornada invicta
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_11_58_AM_b1780ab965
Tigres sufre cada vez que enfrenta a los cuatro grandes de México
publicidad

Últimas Noticias

calor_663225c7ab
Ante altas temperaturas en NL, PC da recomendaciones vitales
childrens_006716cf28
Alemania plantea prohibición de redes a menores de 14 años
Whats_App_Image_2026_02_16_at_11_50_16_PM_59300f4bc7
Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en guerra con Rusia
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×