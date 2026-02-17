Vive Club Tigres una jornada… ¡Sin ningún triunfo!

El empate de anoche de 0-0 entre Tigres Femenil y Mazatlán en el Estadio El Encanto, en territorio sinaloense, vino a coronar la mala jornada que tuvo el Club Tigres en este fin de semana y este lunes en el campeonato mexicano con sus equipos representantes en varonil y femenil, dentro de la fecha que se disputó en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En Liga MX, Tigres perdió 2-1 en su visita a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en la Fecha 6 de la fase regular.

En la Liga MX Femenil, Las Amazonas igualaron sin goles en la Jornada 9 de la fase regular, al visitar a las famosas Cañoneras.

En Sub-19 varonil, los felinos empataron también 0-0 ante La Máquina, en la Cancha 1 de las Instalaciones de La Noria… pero ganaron la serie de penaltis por 4-2.

En Sub-21 varonil, los auriazules cayeron por 1-0 ante los Cementeros en la Cancha 1 de las Instalaciones de la Noria.

Entérate

Estos son los resultados que obtuvo el Club Tigres en esta jornada que acaba de finalizar, en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con todos sus equipos o filiales representativos que tuvieron acción:

Liga MX: Jornada 6, Cruz Azul 2-1 Tigres

Liga MX Femenil: Jornada 9, Mazatlán 0-0 Tigres

Sub-19: Jornada 6, Cruz Azul 0-0 Tigres*

Sub-21: Jornada 6, Cruz Azul 1-0 Tigres

*Gana Tigres 4-2 en penaltis

