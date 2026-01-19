Presenta FIFA trofeo de la Copa de Campeones Femenina

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA presentó en Londres su trofeo rumbo a su primera edición.

La nueva pieza, que coronará a las primeras campeonas intercontinentales de clubes, fue mostrada como emblema del crecimiento global del futbol femenil.

Figuras que inspiran a nuevas generaciones

La presentación estuvo encabezada por Alex Scott, exseleccionada inglesa y referente del Arsenal, junto con Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA y doble campeona mundial.

Ambas compartieron el momento con estudiantes de una escuela cercana al Estadio de Brentford, sede de las semifinales.

“Momentos como este conectan a las niñas y niños con los valores y la magia del futbol”, destacó Ellis durante el evento.

Londres, epicentro del fútbol femenil

Las semifinales se disputarán el miércoles 28 de enero en Brentford. Gotham FC, campeón de Concacaf, enfrentará a Corinthians de Brasil, mientras que Arsenal Women se medirá al ASFAR de Marruecos.

La final y el duelo por el tercer lugar se jugarán el domingo 1 de febrero en el estadio del Arsenal.

Diseño con identidad global

El trofeo fue concebido para representar la unidad y la excelencia del futbol femenil de clubes.

Su estructura integra seis mapas que simbolizan a las confederaciones participantes, alrededor de un emblema central que refleja el alcance internacional del torneo.

Un impulso al futuro del torneo

Por su parte, la FIFA considera esta competencia como un punto de inflexión para elevar la visibilidad del fútbol femenil a nivel mundial.

