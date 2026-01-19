Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
copa_de_campeones_femenil_fifa_trofeo_a470f9b3c5
Deportes

Presenta FIFA trofeo de la Copa de Campeones Femenina

La FIFA presentó en Londres el trofeo de la Copa de Campeones Femenina. Figuras como Alex Scott y Jill Ellis encabezaron el evento

  • 19
  • Enero
    2026

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA presentó en Londres su trofeo rumbo a su primera edición.

La nueva pieza, que coronará a las primeras campeonas intercontinentales de clubes, fue mostrada como emblema del crecimiento global del futbol femenil.

Figuras que inspiran a nuevas generaciones

La presentación estuvo encabezada por Alex Scott, exseleccionada inglesa y referente del Arsenal, junto con Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA y doble campeona mundial.

Ambas compartieron el momento con estudiantes de una escuela cercana al Estadio de Brentford, sede de las semifinales.

“Momentos como este conectan a las niñas y niños con los valores y la magia del futbol”, destacó Ellis durante el evento.

Londres, epicentro del fútbol femenil

Las semifinales se disputarán el miércoles 28 de enero en Brentford. Gotham FC, campeón de Concacaf, enfrentará a Corinthians de Brasil, mientras que Arsenal Women se medirá al ASFAR de Marruecos.

La final y el duelo por el tercer lugar se jugarán el domingo 1 de febrero en el estadio del Arsenal.

Diseño con identidad global

El trofeo fue concebido para representar la unidad y la excelencia del futbol femenil de clubes.

Su estructura integra seis mapas que simbolizan a las confederaciones participantes, alrededor de un emblema central que refleja el alcance internacional del torneo.

Un impulso al futuro del torneo

Por su parte, la FIFA considera esta competencia como un punto de inflexión para elevar la visibilidad del fútbol femenil a nivel mundial.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_20_at_6_58_15_PM_7f478758e6
Anuncian corrida de toros en honor a Mauricio Fernández
deportes_hall_of_fame_mlb_4846075ec9
Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Hall of Fame de la MLB
deportes_liga_mx_8f742bdd65
¿La Liga MX quitará la multa por el no descenso? Esto se sabe
publicidad

Últimas Noticias

15df90ae_fedf_439d_9833_f5dd3fea7137_0afebca01e
Lanzan primera edición de Santiago Restaurant Week
finanzas_oro_dcc63f12ea
Alcanza el oro nuevo máximo histórico de $4,820 dólares la onza
Whats_App_Image_2026_01_20_at_11_20_10_PM_f5a1961d22
Air Force One regresa a Washington por falla eléctrica menor
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×