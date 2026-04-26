Equipos de NFL anuncian picks del Draft desde México

Varios equipos de la NFL reforzaron su vínculo con México al anunciar desde territorio nacional algunas de sus selecciones del Draft 2026 realizado este fin de semana en Pittsburgh, Pensilvania.

Fueron Raiders, Arizona, 49ers y Texans quienes formaron parte de esta dinámica, la cual incluyó la participación de jugadores, exfiguras del deporte y hasta talento del entretenimiento para dar a conocer a sus nuevos reclutas.

Participación desde la capital mexicana

En la Ciudad de México, Roy López, tackle defensivo de los Cardinals, convivió con decenas de niños y fue el encargado de anunciar la selección de Kaleb Proctor, liniero ofensivo de 22 años proveniente de los Southeastern Louisiana Lions, elegido en la cuarta ronda.

Por su parte, los Raiders aprovecharon su presencia en el país durante el Torneo Nacional NFL Flag Tochito, donde participaron equipos menores de 15 años de toda la República. En ese contexto, los campeones de Nuevo León anunciaron al apoyador Dalton Johnson, ex de los Arizona Wildcats, como la selección número 150 de la quinta ronda.

Nombres destacados y escenario mundialista

De cara al Mundial 2026, el exfutbolista Andrés Guardado y el exjugador de la NFL Alfredo Gutiérrez participaron en el anuncio del esquinero Ephesians Prysock, procedente de los Washington Huskies, seleccionado por los 49ers en la posición 139 de la cuarta ronda.

El anuncio se realizó desde los vestuarios del Estadio Azteca, inmueble que está contemplado para albergar un partido de la NFL en la temporada 2026, reforzando la presencia de la liga en el país.

Monterrey también tuvo representación

En Monterrey, la luchadora de la WWE Raquel Rodríguez fue la encargada de anunciar la selección del guardia Febechi Nwaiwu, egresado de los Oklahoma Sooners, elegido en la posición 106 de la cuarta ronda por los Texans.

Las franquicias que participaron en esta dinámica forman parte de los 10 equipos con derechos de comercialización en México, junto con los Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams y Miami Dolphins.

Un mercado clave para la NFL

De acuerdo con cifras de la liga, México cuenta con cerca de 40 millones de aficionados, lo que lo convierte en el mercado internacional más importante para la NFL fuera de Estados Unidos.

Este tipo de iniciativas refuerzan la estrategia de expansión global de la liga, al tiempo que consolidan el arraigo del futbol americano entre los seguidores mexicanos.

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