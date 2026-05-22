Controlan riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón

Una riña registrada al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón movilizó este día a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y cinco más lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los hechos ocurrieron dentro del centro penitenciario, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

Despliegue de seguridad y control

Ante la emergencia, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales ingresaron al penal con el objetivo de contener la situación y restablecer el orden. Tras un operativo conjunto, las autoridades lograron tomar el control de las instalaciones.