Shakira busca bailarines para show de medio tiempo del Mundial

La cantante colombiana Shakira quiere convertir el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una experiencia global y participativa.

La artista anunció una convocatoria internacional dirigida a niños y jóvenes de distintos países para elegir a quienes podrían acompañarla sobre el escenario durante uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

La intérprete de "Hips Don’t Lie" y "Waka Waka" invitó a enviar videos bailando “Dai Dai”, canción oficial del Mundial, como parte de un casting abierto que podría llevar a algunos participantes al escenario de la final programada para el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

“A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó la artista durante una entrevista.

Elanuncio se produjo después de semanas en las que Shakira volvió a ocupar titulares internacionales, tanto por su actividad artística como por el cierre de un mediático litigio fiscal en España.

Ahora, la colombiana sorprendió a sus seguidores con un proyecto que busca integrar a jóvenes de distintas partes del mundo al espectáculo que marcará el primer show de medio tiempo en una Final de la Copa Mundial de la FIFA.

Tras la respuesta inmediata de los usuarios en redes sociales, la cantante reapareció en un video para confirmar que ya comenzó a revisar propuestas enviadas por fans y creadores de contenido.

“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final”, comentó.

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Ghetto Kids ya está confirmado en el espectáculo

Entre las primeras sorpresas del proyecto, Shakira reveló que el grupo infantil Ghetto Kids ya fue invitado a formar parte del espectáculo.

Sin embargo, dejó claro que la convocatoria sigue abierta y pidió a niños, adolescentes y jóvenes continuar enviando coreografías.

“Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca”, señaló.

Más allá del espectáculo musical, Shakira aseguró que la iniciativa tiene un componente social enfocado en apoyar programas educativos para la niñez.

La artista explicó que “Dai Dai” nació como una canción con propósito y que busca promover la inversión en educación infantil en distintas regiones del mundo.

“Esta canción tiene un propósito. Y el propósito es, en este mundo dividido y fracturado, la importancia de invertir en la educación de los niños”, afirmó.

Según reveló, la campaña ligada al tema ya ha conseguido recaudar más de $40 millones de dólares para financiar proyectos educativos internacionales, incluidos programas en Colombia.

Cabe señalar que la Final del Mundial 2026 marcará un momento inédito para la FIFA con la incorporación formal de un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Shakira será una de las protagonistas principales y compartirá escenario con Madonna y BTS, en una producción encabezada por Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

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