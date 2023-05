PSG habría suspendido a Messi 2 semanas por viajar a Arabia

De acuerdo a medios franceses la suspensión implica que el delantero argentino se perderá los próximos dos partidos del PSG.

El Paris Saint-Germain habría suspendido a Lionel Messi por dos semanas luego que el campeón mundial viajó sin autorización a Arabia Saudita, según informaron medios franceses.

La suspensión implica que el delantero se perderá los próximos dos partidos del PSG. Se produce en un momento delicado, ya que el club gestiona extender el contrato del astro argentino más allá de esta temporada.

L’Equipe y RMC Sport informaron sobre la suspensión sin citar fuentes.

El club no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Messi viajó a Arabia Saudí como parte de una prohibición turística. Lo hizo justo después de una derrota del líder de la liga francesa como local 3-1 ante Lorient, un revés que permitió al escolta Olympique de Marsella acercarse a cinco puntos.

Según los reportes de prensa, Messi no tendrá goce de sueldo ni podrá entrenarse con el equipo durante la suspensión.

Messi se perderá la visita a Troyes el próximo domingo y el duelo en casa contra Ajaccio el 13 de mayo. Recién podrá reaparecer el 21 contra Auxerre.

Con información de AP.