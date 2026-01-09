Monterrey tiene una deuda pendiente: el título de Liga MX

Durante 2025, la escuadra de Rayados se posicionó dentro de los primeros ocho lugares, tanto en el Torneo de Clausura como en el Apertura… pero que en ambas campañas, a pesar de haberse reforzado con futbolistas de gran trayectoria y calidad comprobada, no pudo coronarse como monarca de la Liga MX.

Tras haber conquistado el subcampeonato en el Torneo Apertura 2024, al considerar la fase de Liga y las competiciones de Clausura y Apertura de la anualidad que recientemente finalizó, a los albiazules los dirigió el argentino Martín Gastón Demichelis en el primer semestre del año… y al renunciar asumió la dirección técnica el español Domènec Torrent Font.

En conjunto, ambos timoneles sumaron 17 victorias, en ocho más dividieron puntos y en las otras nueve cargaron con la derrota. Al hacer referencia a las veces en que se festejó la anotación a su favor, los de azul y blanco cantaron 65 goles y recogieron el balón de su portería en 52 ocasiones, a pesar de que se integraron a sus filas zagueros como el ibérico Sergio Ramos, aunado a los mexicanos Ricardo Chávez, Luis Reyes y Carlos Salcedo.

En ambos torneos avanzaron a la Liguilla; en el Clausura concluyeron su participación en Cuartos de Final y en el Apertura en Semifinales. Su verdugo en ambas campañas fue el Toluca que dirige Antonio Mohamed.

De lo positivo se destaca el buen año que tuvieron el argentino-mexicano Germán Berterame y el español Sergio Canales; ambos se echaron el equipo al hombro y tuvieron una cuota goleadora digna de resaltar, en donde el dorsal ‘7’ de Rayados perforó las redes enemigas en 16 ocasiones y Canales Madrazo 15 veces en fase inicial.

Clausura 2025

Fue en la primera competición oficial de la Liga MX disputada en 2025, en donde los del Monterrey, bajo la tutela del ‘Micho’, obtuvieron ocho victorias, cuatro igualadas y cinco ocasiones perdieron. Pachuca, FC Juárez, Mazatlán, Xolos y Tigres fueron sus victimarios. Anotaron 32 tantos y recibieron 23 goles. Llegó a la fase final ocupando el séptimo peldaño, perdió 2-1 con Pachuca en el Repechaje y eliminó a Pumas con un marcador de 2-0 en la misma fase. Ya en cuartos de final fue eliminado por Toluca con un global de 4-4, debido a que los del ‘Turco’ ocuparon una mejor posición en la tabla general.

Apertura 2025

Un nuevo torneo se iniciaba y lo hacían bajo la tutela del hispano Domènec Torrent; los de La Pandilla tuvieron nueve victorias, cuatro veces empataron y en otras cuatro perdieron, siendo sus victimarios Pachuca, Toluca, Cruz Azul y Chivas. Cantó 33 goles y fue a recoger el balón del fondo de su marco 29 veces. Avanzó a la Liguilla en el quinto general, eliminó al América con un global de 3-2, pero empató 3-3 en el global de Semifinales con Toluca, que avanzaron por mejor posición.

