Rayados es gigante de local: va invicto en la ‘era’ Torrent

Este viernes se rompe el ‘ayuno’ futbolístico en la Liga MX con el arranque de la fase regular del Torneo Clausura 2026, al cual llega Rayados con paso invicto como local en la era del director técnico español Domenec Torrent.
Esta buena racha inició para los albiazules en el segundo semestre del año pasado.
De julio a diciembre del año pasado (2025), Monterrey disputó 10 juegos de la Primera División del futbol mexicano en casa, en el ‘Gigante de acero’, ocho de fase regular y dos de Liguilla, con saldo de ocho victorias y dos empates, sin derrotas, con 21 goles a favor y solamente nueve en contra, para una diferencia de goles positiva de +12.
Con ello promedia poco más de dos goles a favor por desafío, y menos de un gol en contra por encuentro.
La Pandilla recibe este sábado a las 21:00 horas al bicampeón Toluca en el coloso de La Pastora, en la Fecha 1.
Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 1
Rayados vs. Toluca
‘Gigante de acero’
21:00 horas
Este sábado
Canales 4 y 8
Otros partidos
Este viernes
HORA DE JUEGO
19:00 Mazatlán vs. Juárez
21:00 Atlas vs. Puebla
21:00 Xolos Vs. América
Este sábado
HORA DE JUEGO
17:07 Chivas vs. Pachuca
19:00 León vs. Cruz Azul
19:00 Santos vs. Necaxa
Domingo
HORA DE JUEGO
12:00 Pumas vs. Querétaro
19:00 San Luis vs. Tigres
Esta es la racha de juegos invicto como local de Rayados, en Liga MX, en la era del técnico español Domenec Torrent:
Apertura 2025
Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas
Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán
Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa
Jornada 9: Rayados 2-2 América
Jornada 11: Rayados 1-0 Santos
Jornada 13: Rayados 1-1 Pumas
Jornada 14: Rayados 4-2 Juárez
Jornada 16: Rayados 1-1 Tigres
Cuartos Ida: Rayados 2-0 América
Semifinal Ida: Rayados 1-0 Toluca
Monterrey liga dos juegos más sin caer en casa: los dos últimos de la Liguilla del Torneo Clausura 2025, para con ello tener 12 cotejos seguidos sin tropiezos en el “Gigante de acero”.
