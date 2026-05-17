‘Rescatando Lola’: colocan pancarta en torre de Morones Prieto

Fue colocada una valla en el exterior de la Torre Lola, sobre la avenida Morones Prieto, con la leyenda “Rescatando Lola”, como parte de las acciones para intentar reactivar el desarrollo inmobiliario.

Actualmente, la obra permanece detenida; sin embargo, se busca impulsar nuevamente su construcción y recuperar el avance del proyecto.

De acuerdo con los involucrados, actualmente se encuentran en la búsqueda de un crédito financiero que permita retomar los trabajos del inmueble y avanzar en la conclusión del complejo.

La situación ocurre en medio del contexto legal que enfrenta el empresario José Lobatón, quien recientemente fue imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado por el presunto megafraude relacionado con diversos desarrollos inmobiliarios. No obstante, tras obtener un aplazamiento, la audiencia virtual fue reagendada para el próximo 20 de mayo.

Con estas acciones, se busca reimpulsar el desarrollo inmobiliario, proyectado con 45 niveles y una altura de 170 metros, que contempla áreas de oficinas, lofts y una zona comercial.

Comentarios