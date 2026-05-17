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Despide Barcelona a Lewandowski con triunfo sobre Betis

Tras el silbatazo final, los jugadores del Barcelona lanzaron al aire a Lewandowski mientras la plantilla formó un pasillo para despedirlo rumbo al vestidor.

  • 17
  • Mayo
    2026

El Barcelona cerró una temporada perfecta como local tras vencer 3-1 al Real Betis en la Jornada 37 de LaLiga, partido que también marcó la emotiva despedida de Robert Lewandowski del futbol español.

El delantero polaco disputó su último encuentro en casa con la camiseta blaugrana luego de que el club confirmara su salida al finalizar la campaña. La noche terminó con homenajes, ovaciones y lágrimas en el estadio, donde el atacante fue reconocido por la afición y sus compañeros.

Barcelona mantiene paso perfecto en casa

El conjunto catalán concluyó el torneo con marca perfecta como local al ganar sus 19 partidos en casa durante la temporada de LaLiga. Los goles del triunfo fueron obra de Raphinha, quien firmó un doblete, y uno de João Cancelo.

Por el Betis descontó Isco desde el punto penal en la parte complementaria, aunque el resultado nunca puso en riesgo el dominio blaugrana.

Lewandowski se despide entre homenajes y aplausos

Tras el silbatazo final, los jugadores del Barcelona lanzaron al aire a Lewandowski mientras la plantilla formó un pasillo para despedirlo rumbo al vestidor.

“Ha sido un honor jugar para este club. Hemos disfrutado de algunos grandes momentos en estos cuatro años”, expresó Lewandowski.

El atacante deja al Barcelona después de cuatro temporadas en las que conquistó tres títulos de liga y una Copa del Rey, además de registrar 119 goles en 192 partidos oficiales.

Barcelona ya había asegurado el campeonato español desde hace dos jornadas y cerrará la temporada el próximo fin de semana con la última fecha de LaLiga.


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