EUA consigue su primer oro en patinaje artístico tras dos décadas

La patinadora Alysa Liu logró 226.79 puntos en Milán-Cortina y le dio a Estados Unidos su primer oro en la disciplina desde 2002

  • 19
  • Febrero
    2026

Tuvieron que pasar 24 años para que Estados Unidos se hiciera con su primera medalla de oro olímpica en patinaje artístico, y fue gracias a una ejecución casi perfecta de Alysa Liu en la categoría libre, donde se impuso a las rivales japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai en los Juegos de Milán-Cortina.

Durante su presentación, Liu vistió un vestido dorado, algo que tal vez era un presagio de su resultado.

La joven de 20 años que se había alejado del deporte tras los Juegos de Beijing hace cuatro años solo para protagonizar un notable regreso, terminó con 226,79 puntos, la mejor marca de su carrera.

Mientras que sus rivales niponas, quienes patinaron justo detrás de ella, cometieron cada una un error en una secuencia de combinación, lo que marcó la diferencia en el podio.

Sakamoto sumó 224,90 puntos para llevarse la plata, que se añade al bronce que ganó en Beijing, y Nakai terminó tercera con 219,16 puntos.

En el momento en que se anunció la puntuación de Nakai tras el último programa de la noche, su compañera Amber Glenn saltó al estrado del “kiss-and-cry” y levantó la mano de Liu en señal de triunfo. Liu, con timidez, se giró y aplaudió a Nakai, de 17 años, quien corrió hacia ella y la abrazó.

Este es el primer oro estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes se subió a lo más alto del podio en Salt Lake City.


