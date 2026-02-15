Podcast
gran_bretana_oro_olimpico_3664a767c4
Deportes

Gran Bretaña gana oro en snowboard cross de Milano-Cortina 2026

En esta disciplina, los británicos lograron obtener el primer lugar en equipos mixtos, siendo la segunda presea para esta selección en los Juegos Olímpicos

  • 15
  • Febrero
    2026

Gran Bretaña sumó su primer medalla de oro en la disciplina por equipos mixtos de snowboard cross realizada este domingo como parte de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

gran-bretana-oro-olimpico.jpg

Durante la primera semana en la competencia, el equipo británico no había logrado ningún metal hasta que Matt Weston en skeleton obtuvo la primera presea para su país.

matt-weston-gran-bretaña.jpg

Campeones retornan al primer lugar del podio

Este domingo Nightingale y Bankes, campeones del mundo de esta disciplina en 2023, le dieron a Gran Bretaña la primera medalla de oro olímpica de su historia en un deporte de nieve, después de catorce en deportes de hielo desde 1908.

gran-bretana-oro-olimpico.jpg

El segundo puesto fue para los italianos Lorenzo Sommariva y Michela Moioli, mientras que el bronce fue para Loan Bozzolo y Léa Casta.

gran-bretana-oro-olimpico.jpg

Es la segunda vez en la historia en que el snowboard cross por equipos mixtos forma parte del programa olímpico. En la primera, en Pekín 2022, el oro fue para Estados Unidos.

 

 


