‘Gallo’ Estrada cae por nocaut ante Nasukawa en Tokio

El mexicano Juan Francisco Estrada sufrió una derrota por nocaut técnico ante el japonés Tenshin Nasukawa en el Ryogoku Kokugikan, en una pelea que evidenció la diferencia de ritmo y actualidad entre ambos pugilistas.

Sin necesidad de un desenlace espectacular, el combate dejó una sensación más profunda: la superioridad sostenida del japonés y el desgaste físico del excampeón mexicano.

Dominio desde el inicio

Desde los primeros asaltos, Nasukawa marcó la pauta con precisión, velocidad y lectura del combate. Siempre un paso adelante, controló la distancia y eligió los momentos para atacar, mientras Estrada intentaba reaccionar sin lograr imponer su estilo.

El mexicano tuvo un breve repunte hacia el cuarto round, pero para entonces la pelea ya estaba inclinada a favor del local.

El sexto asalto marcó un antes y un después. Tras un choque de cabezas, Nasukawa conectó un golpe al hígado que debilitó notablemente a Estrada. Aunque la caída no fue oficial, el impacto físico fue evidente.

En el séptimo round, un gancho al mentón volvió a poner en aprietos al “Gallo”, quien resistió, pero ya sin capacidad de respuesta efectiva.

Nocaut técnico sin discusión

La pelea llegó a su desenlace cuando Estrada no salió al décimo asalto, decisión tomada por su esquina ante el evidente desgaste. El combate se decretó como nocaut técnico en el noveno round.

Más allá del resultado, la escena final mostró a un Estrada agotado, consciente del momento que atravesaba en su carrera.

Con apenas dos años en el boxeo profesional, Nasukawa reafirma su condición como una de las figuras emergentes del deporte, mostrando madurez táctica y contundencia ante un rival de élite.

Un golpe al legado del mexicano

Para Estrada, de 35 años, la derrota representa un momento clave en su trayectoria. Reconocido durante años como uno de los mejores libra por libra, el sonorense enfrentó en Tokio no solo a su rival, sino al paso del tiempo.

El combate deja abierta la incógnita sobre su futuro, tras una carrera marcada por técnica, inteligencia y campeonatos, pero que ahora enfrenta uno de sus capítulos más difíciles.

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