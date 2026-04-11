Lluvias vacían parques acuáticos en Monterrey

Las recientes lluvias registradas en la ciudad cambiaron por completo el panorama en los parques acuáticos, que pasaron de estar llenos de familias a lucir prácticamente vacíos.

¿Cómo impactaron las lluvias en los parques acuáticos?

Tal es el caso del Parque España, que durante días anteriores registró una alta afluencia de visitantes que buscaban refrescarse ante las altas temperaturas, pero que ahora muestra áreas desoladas.

La llegada de precipitaciones durante la última semana del periodo vacacional modificó los planes de quienes tenían contemplado acudir a estos espacios recreativos.

¿Qué ocurre en otros espacios como Parque Tolteca?

Una situación similar se observa en el Parque Tolteca, donde la ausencia de visitantes es evidente ante las condiciones climatológicas.

¿Por qué disminuyó la afluencia de visitantes?

El cielo nublado y las bajas temperaturas han desmotivado a los ciudadanos a salir y disfrutar de las albercas, provocando que estos sitios, que normalmente reciben a miles de familias en esta temporada, permanezcan con poca actividad.





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