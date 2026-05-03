Tendrá Gabinete de Seguridad rueda de prensa en Sinaloa

Después de la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa y la llegada de Yeraldine Bonilla Valverde para tomar el cargo, el gobierno federal confirmó que este lunes se realizará una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán.

Esta rueda de prensa está programada para llevarse a cabo a las 11:00 horas.

Hasta el momento se desconoce la información que se podría compartir por parte de las autoridades.

Medios reportaron que la presidenta Claudia Sheinbaum visitaría el estado también este lunes. Sin embargo, en su agenda no tiene eventos contemplados en Sinaloa, por el momento.

Esta conferencia se da una semana después de que el gobierno de Estados Unidos reveló una acusación formal en contra del ahora exgobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios de su administración.

Ante esto, la Fiscalía General de la República ha reclamado falta de pruebas y el gobernador solicitó licencia en el Congreso de Sinaloa.

Posible agenda de Claudia Sheinbaum para este lunes

De acuerdo con una agenda difundida, la mandataria mexicana tendrá su conferencia de prensa diaria desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional a las 7:30 horas.

Después, a las 11:00 horas, visitaría el Museo Nacional de Antropología para presidir el evento "Plan México: Acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión".

Comentarios