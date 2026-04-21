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Registran baja venta de boletos para debut de EUA en Mundial 2026

A 51 días del inicio del Mundial, el debut de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles registra una venta de boletos por debajo de lo esperado

  • 21
  • Abril
    2026

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el partido inaugural de la selección de Estados Unidos enfrenta un escenario inesperado: la venta de boletos no ha alcanzado el ritmo previsto.

El encuentro, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, registra hasta el 10 de abril un total de 40 mil 934 entradas vendidas, de acuerdo con datos difundidos por The Athletic.

Ocupación por debajo del 60%

La cifra representa apenas poco más del 58% del aforo total del inmueble, que tiene capacidad para 69 mil 650 espectadores, un dato que ha llamado la atención considerando la relevancia del partido.

Incluso, el reporte señala que otros encuentros programados en la misma sede, algunos sin la presencia del equipo anfitrión, han mostrado una mejor respuesta del público.

Precios elevados, posible factor

Uno de los factores que podría influir en la baja demanda es el costo de los boletos. Este partido se encuentra entre los más caros del torneo.

Las entradas de Categoría 1 alcanzan los $2,730 dólares, mientras que las de Categoría 2 rondan los $1,940. Incluso los boletos más accesibles, de Categoría 3, tienen un precio de $1,120 dólares.

A diferencia de otros partidos, donde la alta demanda ha provocado incrementos en los precios, en este caso se han mantenido sin cambios desde su lanzamiento.

Tras la difusión de estos datos, la FIFA salió al paso y aseguró que las cifras no reflejan con precisión la realidad de la venta de boletos.

Un portavoz del organismo señaló que el comportamiento general de la demanda es sólido y que existe un alto interés en todos los partidos del torneo, incluido el debut del conjunto estadounidense.

Por otra parte, el debut de Estados Unidos está programado para el viernes 12 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), cuando enfrente a Paraguay en Los Ángeles.

Posteriormente, el equipo jugará el 19 de junio ante Australia y cerrará la fase de grupos el 25 de junio contra Turquía, en busca de avanzar a la siguiente ronda.


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