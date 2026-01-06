Podcast
Deportes

Ravens despiden a John Harbaugh tras casi dos décadas al frente

En su tiempo como entrenador de Baltimore, llevó a la franquicia a ganar dos títulos de la Conferencia Americana, un Super Bowly seis títulos divisionales

  • 06
  • Enero
    2026

Una era de casi dos décadas y un Super Bowl en los Baltimore Ravens ha llegado a su fin.

Este martes, Baltimore hizo oficial la salida de su head coach, John Harbaugh, quien llegó a la franquicia en 2008.

El despido de Harbaugh se da dos días después de que perdiera el juego que le daría el campeonato de la división Oeste de la Conferencia Americana en el último partido de la campaña, del domingo pasado, ante los Pittsburgh Steelers, derrota que los dejó fuera de los playoffs.

Durante su tiempo al frente de los "Cuervos", llevó a la franquicia a ganar dos títulos de la Conferencia Americana, un Super Bowl en 2013 y seis títulos divisionales. En 2019 fue designado entrenador del año.

Entre 2008 y 2025 obtuvo 180 victorias y 113 derrotas, teniendo un récord de 13-11 en playoffs.

John Harbaugh fue el tercer entrenador en la historia de los Baltimore Ravens, que fueron fundados en 1996 bajo la dirección de Ted Marchibroda, su primer 'coach', quien los entrenó hasta la campaña de 1998; el segundo fue Brian Billick, quien lideró al equipo entre 1999 y 2007.

Con su despido, Harbaugh se convierte en el quinto entrenador despedido después de que la temporada regular de la NFL terminara.

¿Quiénes han sido los entrenadores de la NFL despedidos en 2025?

El primero fue Raheem Morris, quien quedó fuera de los Atlanta Falcons el domingo pasado, después de terminar el año con ocho juegos ganados y nueve derrotas que los dejaron fuera de la postemporada.

Fue este lunes que se unieron a la lista de entrenadores desempleados los nombres de Kevin Stefanski, quien fue despedido de los Cleveland Browns tras seis temporadas.

Pete Carroll, veterano de 74 años, que dejó a Las Vegas Raiders que acumularon tres triunfos y 14 tropiezos, y Jonathan Gannon, que salió a los Arizona Cardinals, también con marca de 3-14.


