Browns despiden a Kevin Stefanski tras seis temporadas

Los Browns de Cleveland despidieron este lunes al entrenador en jefe Kevin Stefanski después de seis temporadas al frente del equipo, convirtiéndose en el cuarto técnico cesado en la NFL durante esta campaña.

Stefanski, de 43 años, dejó un récord general de 46 triunfos y 58 derrotas. Fue nombrado en dos ocasiones Entrenador del Año de la NFL por la Associated Press y llevó a los Browns a los playoffs en 2020 y 2023.

Un logro histórico

Uno de los momentos más destacados de su etapa fue la victoria de 48-37 sobre los Steelers de Pittsburgh en la ronda de comodines de la AFC al cierre de la temporada 2020, la primera victoria de playoffs de la franquicia desde 1993.

“Me voy con un inmenso sentido de gratitud”, expresó Stefanski en un comunicado emitido por el club, agradeciendo especialmente a su cuerpo técnico y a los jugadores por enfrentar lesiones y adversidades, siempre priorizando al equipo.

Los propietarios Jimmy y Dee Haslam señalaron que, aunque reconocen su trabajo y dedicación, los resultados de las últimas dos temporadas no fueron satisfactorios, por lo que consideraron necesario un cambio en la posición de entrenador en jefe.

Stefanski se convirtió en el sexto entrenador despedido desde que los Haslam compraron la franquicia en 2012. En ese periodo, los técnicos contratados acumulan un récord de 73-139-1 en temporada regular, el segundo peor de la NFL.

Problemas en la posición de quarterback

Durante su gestión, Stefanski tuvo 13 mariscales de campo titulares, incluidos siete en las últimas dos temporadas, la cifra más alta de la liga. La apuesta por Deshaun Watson en 2022, tras canjear a Baker Mayfield y múltiples selecciones del draft, no rindió los frutos esperados.

Aunque Cleveland finalizó con marca de 5-12, cerró el año con dos victorias consecutivas.

El equipo fue cuarto de la NFL en defensa total, con Myles Garrett estableciendo un récord de liga con 23 capturas, pero la ofensiva ocupó el puesto 30, con un promedio de apenas 16.4 puntos por partido.

Los Haslam confirmaron que Andrew Berry permanecerá como gerente general, mientras el equipo inicia la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe.

Comentarios