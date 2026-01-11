Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
alejandro_fernandez_regana_a_publico_97b464931c
Escena

Alejandro Fernández es hospitalizado y operado por apendicitis

El cantante confirmó que fue sometido a una cirugía de emergencia, la cual se realizó sin complicaciones y agradeció el apoyo de sus fans

  • 11
  • Enero
    2026

Alejandro Fernández volvió a encender las alarmas entre sus fans después de revelar que fue hospitalizado y operado de emergencia durante este fin de semana.

El cantante de regional mexicano fue quien aclaró dicha situación mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje donde explicaba lo sucedido y también para tranquilizar a sus seguidores.

La noticia de su hospitalización se da después de que en semanas recientes se generaran comentarios respecto a su estado de salud, en especial tras su presentación en Querétaro, donde asistentes iniciaron un rumor por su condición física durante el concierto.

Fue este sábado 10 de enero cuando Alejandro Fernández confirmó que la causa de su hospitalización fue un cuadro de apendicitis, el cual requirió una intervención quirúrgica inmediata y, a través de un breve mensaje, el cantante aseguró que el procedimiento se realizó sin complicaciones.

En su publicación, Alejandro Fernández explicó que la operación fue realizada con éxito y que ya se encontraba en su proceso de recuperación.

En el mensaje también agradeció el apoyo de parte de sus fans y seres queridos durante las horas de preocupación.

Captura de pantalla 2026-01-11 192323.png

Posteriormente, Fernández volvió a aparecer en redes a través de una historia en la que mostró su brazo conectado al suero, dejando ver que continuaba bajo observación médica mientras avanzaba su recuperación.

Por último, el cantante usó sus redes para expresar su pesar por el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Colombia.

En su mensaje, acompañado de un moño negro, escribió: “Que en paz descanse”, sumándose a las muestras de condolencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_presidente_venezuela_7933ee8a54
Difunde Trump imagen como 'presidente interino de Venezuela'
Aeropuerto_CDMX_neblina_203552df60
Reanudan vuelos tras presencia de neblina en Aeropuerto de CDMX
Yeison_Jimenez_d3cd117fd7
Así reaccionan los artistas ante fallecimiento de Yeison Jiménez
publicidad

Últimas Noticias

bordados_record_1491432e85
México teje récord mundial con exposición de bordados más grande
escena_mario_cid_c800bc7f0f
Muere Mario Cid, figura del Cine de Oro mexicano, a los 93 años
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×