Alejandro Fernández es hospitalizado y operado por apendicitis

Alejandro Fernández volvió a encender las alarmas entre sus fans después de revelar que fue hospitalizado y operado de emergencia durante este fin de semana.

El cantante de regional mexicano fue quien aclaró dicha situación mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje donde explicaba lo sucedido y también para tranquilizar a sus seguidores.

La noticia de su hospitalización se da después de que en semanas recientes se generaran comentarios respecto a su estado de salud, en especial tras su presentación en Querétaro, donde asistentes iniciaron un rumor por su condición física durante el concierto.

Fue este sábado 10 de enero cuando Alejandro Fernández confirmó que la causa de su hospitalización fue un cuadro de apendicitis, el cual requirió una intervención quirúrgica inmediata y, a través de un breve mensaje, el cantante aseguró que el procedimiento se realizó sin complicaciones.

En su publicación, Alejandro Fernández explicó que la operación fue realizada con éxito y que ya se encontraba en su proceso de recuperación.

En el mensaje también agradeció el apoyo de parte de sus fans y seres queridos durante las horas de preocupación.

Posteriormente, Fernández volvió a aparecer en redes a través de una historia en la que mostró su brazo conectado al suero, dejando ver que continuaba bajo observación médica mientras avanzaba su recuperación.

Por último, el cantante usó sus redes para expresar su pesar por el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Colombia.

En su mensaje, acompañado de un moño negro, escribió: “Que en paz descanse”, sumándose a las muestras de condolencia.

