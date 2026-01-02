Faltan 160 días para que inicie el Mundial 2026 de futbol

Los aficionados al deporte reciben con mucho gusto este nuevo año 2026, ya que viene acompañado de grandes eventos deportivos… entre ellos el Mundial de futbol 2026 de FIFA, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Nuevo León será sede de la edición 23 de la Copa del Mundo, ya que el Estadio Monterrey, casa de Rayados y ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, albergará cuatro partidos: tres de fase de grupos y uno más de Dieciseisavos de Final.

Pero toda la actividad del deporte arranca desde el viernes 9 de este mes de enero con el inicio de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, o bien, con el primer Grand Slam del tenis, con el Abierto de Australia.

En marzo abre fuego la temporada 2025 del automovilismo de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Australia, lo que marca el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez al gran circo, con la escudería estadounidense Cadillac.

Así que, amigos aficionados, abróchense los cinturones, porque este año 2026 estará lleno de actividad deportiva.

Prepara la agenda

Eventos clave en este año 2026:

Copa Mundial de la FIFA 2026

Se celebra en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, con partidos en múltiples sedes y gran expectativa en México, incluyendo actividades especiales en CDMX.

Juegos Olímpicos de Invierno

En Milano-Cortina, Italia, del 6 al 22 de febrero de 2026, con Ceremonia de Apertura en Milán y Clausura en Verona.

Juegos Paralímpicos de Invierno

En Milano-Cortina, Italia, del 6 al 15 de marzo de 2026, después de los Juegos Olímpicos.

Super Bowl LX de la NFL

Se jugará en Santa Clara, California, Estados Unidos, casa de los 49ers de San Francisco, el domingo 8 de febrero.

Golf

Campeonato de la PGA en mayo en Pensilvania, Estados Unidos

Automovilismo

Indy 500 en mayo, en Indianápolis, Estados Unidos

Maratones

En París, Boston, Londres y Madrid, en abril

Partidos de preparación del Tricolor

La Selección Mexicana de Futbol tendrá amistosos importantes en marzo de 2026 contra Portugal y Bélgica, con miras al Mundial.

