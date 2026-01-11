Podcast
Deportes

San Francisco vence 23-19 a Filadelfia y habrá nuevo campeón

Con este resultado, quedaron listos los enfrentamientos para la Ronda Divisional de la próxima semana en la Conferencia Nacional

  • 11
  • Enero
    2026

Con un pase de Brock Purdy a Christian McCaffery, al final del último cuarto, los San Francisco 49ers eliminaron a los Philadelphia Eagles en el último juego de la Ronda de Comodines de la Conferencia Nacional y habrá un nuevo campeón de la NFL.

Con este resultado, quedaron listos los enfrentamientos para la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional de la NFL, siendo Seattle vs 49ers y Rams vs Chicago.

Los 49ers visitarán a Seattle el próximo fin de semana para definir quién avanzará a la Final de Conferencia. Los rivales de la División Oeste de la NFC dividieron la serie de la temporada.

Ya en el encuentro, Purdy lanzó para 262 yardas y consiguió la victoria visitando a los Eagles, a quienes no pudo vencer hace tres temporadas cuando se lesionó en una desastrosa actuación en la derrota en la Final de Conferencia de la NFC.

Purdy tuvo dos pases interceptados en este partido por el esquinero All-Pro Quinyon Mitchell, pero los Eagles solo anotaron tres puntos a partir de las pérdidas de balón.

Los 49ers no contarán en Seattle con el ala cerrada George Kittle, quien fue sacado del campo en carrito con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad.

Los Eagles, que ganaron un Super Bowl con una jugada de engaño, mordieron el anzuelo con una cuando Jennings recibió el balón y rodó hacia la derecha y mandó un pase a McCaffery para un touchdown de 29 yardas. La anotación en la primera jugada del cuarto período le dio a los 49ers una ventaja de 17-16.

Los Eagles solo consiguieron el gol de campo de 33 yardas de Jake Elliott en el cuarto para una breve ventaja de 19-17.

Filadelfia fue nuevamente condenado por un esfuerzo ofensivo letárgico que le costó la oportunidad de repetir el campeonato. El Jugador Más Valioso del Super Bowl, Jalen Hurts, lanzó solo para 168 yardas y un touchdown, y los Eagles no lograron construir sobre una ventaja de 13-10 al medio tiempo al totalizar solo 36 yardas totales en el tercer cuarto en 16 jugadas.

Hurts falló en un intento desesperado de cuarta y 11 con 43 segundos restantes que terminó su última serie ofensiva.


