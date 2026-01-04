Listos los partidos de playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX

No hay día que no se llegue y plazo que no se cumpla, y este domingo, después de 18 semanas de sorpresas buenas y malas en la NFL, ya se conocen los partidos de playoffs rumbo al Super Bowl LX que se jugará en Santa Clara, California.

Tras 18 semanas del mejor futbol americano del planeta, la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana ya tienen a sus siete representantes que buscarán el Vince Lombardi.

Conoce las posiciones de cada conferencia

Conferencia Nacional

1. Seattle Seahawks con récord de 14-3.

2. Chicago Bears con récord de 11-6

3. Philadelphia Eagles con récord de 11-6.

4. Carolina Panthers con récord de 8-9.

5. Los Angeles Rams con récord de 12-5.

6. San Francisco 49ers con récord de 12-5.

7. Green Bay Packers con récord de 9-7-1.

Conferencia Americana

1. Denver Broncos con récord de 14-3.

2. New England Patriots con récord de 14-3.

3. Jacksonville Jaguars con récord de 13-4.

4. Pittsburgh Steelers con récord de 10-7

5. Houston Texans con récord de 12-5.

6. Buffalo Bills con récord de 12-5.

7. Los Angeles Chargers con récord de 11-6.

¿Cuáles son los encuentros y horarios para los playoffs de la NFL?

El fin de semana de comodines presentará estos enfrentamientos:

Los Rams de Los Ángeles (12-5) visitaran a los Carolina Panthers (8-9), el próximo sábado 10 de enero a las 15:30 horas.

Los Green Bay Packers (9-7-1) visitaran a los Chicago Bears (11-6), el próximo sábado 10 de enero a las 19:00 horas.

Los Buffalo Bills (12-5) recibirán a los Jacksonville Jaguars (13-4) el próximo domingo 11 de enero a las 12:00 horas.

Los 49ers (12-5) visitarán a Filadelfia (11-6) el próximo domingo 11 de enero a las 15:30 horas.

Los Angeles Chargers (11-6) visitarán a los New England Patriots (14-3), el próximo domingo 11 de enero a las 19:30 horas.

Los Houston Texans (12-5) visitarán a los Pittsburgh Steelers, el próximo lunes 12 de enero a las 20:00 horas.

