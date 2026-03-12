Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_08_30_PM_e34f509190
Tamaulipas

Encuentran cuerpo en brecha de Reynosa rumbo a Monterrey

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se registró este hecho

  • 12
  • Marzo
    2026

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de una persona en una brecha ubicada en la salida a Monterrey, cerca del Libramiento Sur 2, en Reynosa, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron personas que transitaban por el lugar quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, por lo que al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar el área.

Tras confirmar el hallazgo, personal de las autoridades correspondientes inició las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se registró este hecho, por lo que serán las autoridades quienes continúen con las investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

juanes_02bf6759fd
Apoya Juanes a Ricky Martin y celebra fuerza latina
INFO_7_DOS_FOTOS_8c5fcb67f5
Reabre Monterrey carril exprés de Morones Prieto tras daños
concachampions_gol_visitante_c56e1810fc
Este criterio de desempate define los Octavos de Concachampions
publicidad

Últimas Noticias

7994b1b4_5127_4d2c_a9d1_2824a1abb232_2d11c8dc62
Reconocen a nivel nacional 'Corazones Voluntarios de Saltillo'
IMG_0887_1f78e984c6
CBTIS 97 agradece apoyo del alcalde de Saltillo
Captura_de_pantalla_2026_03_13_184602_884f0d2aae
Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
samuel_garcia_somos_el_motor_industria_b5fc6382b6
Gobernador presume a Nuevo León como motor industrial de México
publicidad
×