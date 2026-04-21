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Hija de Maradona denuncia manipulación médica en juicio

La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona, asegura que el entorno médico engañó a la familia sobre las condiciones de la internación domiciliaria.

  • 21
  • Abril
    2026

La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona, denunció este martes, durante el juicio por la muerte de su padre, que existió una “manipulación absoluta y horrible” por parte del equipo médico que atendió al exfutbolista argentino en sus últimos días.

En una audiencia celebrada en San Isidro, al norte de Buenos Aires, Gianinna afirmó que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria que fue presentada como adecuada, pero que en realidad no contaba con las condiciones necesarias.

Cuestiona decisiones médicas

Según su testimonio, el equipo tratante convenció a la familia de que la atención en casa sería “seria” y bien equipada, situación que posteriormente consideró engañosa.

“Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo”, expresó, en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el enfermero Carlos Díaz.

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El juicio busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, en medio de cuestionamientos sobre la atención médica que recibió tras una cirugía y durante su recuperación.

Las declaraciones de Gianinna se suman a otros testimonios que han señalado presuntas irregularidades en el manejo clínico del exjugador, considerado uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

El proceso continúa con la presentación de pruebas y declaraciones de testigos, en un caso que mantiene alta atención mediática y social en Argentina.


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