Hija de Maradona denuncia manipulación médica en juicio

La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona, denunció este martes, durante el juicio por la muerte de su padre, que existió una “manipulación absoluta y horrible” por parte del equipo médico que atendió al exfutbolista argentino en sus últimos días.

En una audiencia celebrada en San Isidro, al norte de Buenos Aires, Gianinna afirmó que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria que fue presentada como adecuada, pero que en realidad no contaba con las condiciones necesarias.

Cuestiona decisiones médicas

Según su testimonio, el equipo tratante convenció a la familia de que la atención en casa sería “seria” y bien equipada, situación que posteriormente consideró engañosa.

“Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo”, expresó, en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el enfermero Carlos Díaz.

El juicio busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, en medio de cuestionamientos sobre la atención médica que recibió tras una cirugía y durante su recuperación.

Las declaraciones de Gianinna se suman a otros testimonios que han señalado presuntas irregularidades en el manejo clínico del exjugador, considerado uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

El proceso continúa con la presentación de pruebas y declaraciones de testigos, en un caso que mantiene alta atención mediática y social en Argentina.

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