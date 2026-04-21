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Regia Joseline Landeros es campeona en Voleibol Azerbaiyán

La líbero neoleonesa conquista la Superliga de Azerbaiyán y es nombrada la mejor en su posición, consolidando su ascenso en el voleibol internacional

  • 21
  • Abril
    2026

La voleibolista mexicana Joseline Landeros alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera al proclamarse campeona de la Superliga de Azerbaiyán temporada 2025/26, luego de que su equipo, Turán VC, se impusiera 3-1 en la final ante DH Volley en un duelo disputado en Bakú.

Además del título colectivo, la jugadora originaria de Nuevo León fue reconocida como la mejor líbero del campeonato, distinción que la coloca como una de las figuras más destacadas del torneo y confirma su consolidación en el voleibol profesional europeo.

De Nuevo León al éxito internacional

El camino de Landeros hacia la élite comenzó desde temprana edad. Nacida en el año 2000, mostró talento desde sus primeros años en las canchas de Nuevo León, lo que la llevó a ser convocada a la selección nacional mexicana apenas a los 14 años.

Su desarrollo incluyó múltiples participaciones en torneos internacionales, como campeonatos mundiales juveniles y competencias continentales, donde destacó por su capacidad defensiva, lectura de juego y liderazgo en la cancha.

Antes de su llegada al Turán VC, la líbero ya había tenido experiencia en el extranjero, incluyendo su paso por el Absheron VK, donde conquistó la Copa de Azerbaiyán y comenzó a adaptarse al exigente nivel del voleibol en Europa y Asia.

La campaña 2025/26 marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

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Con el Turán VC, un club relativamente joven fundado en 2025, Landeros se convirtió en pieza clave del esquema defensivo que llevó al equipo al campeonato.

También te puede interesar: Voleibolista regia Joseline Landeros triunfa en Azerbaiyán

Su desempeño fue determinante en los playoffs y en la final, donde su precisión en la recepción y su solidez en la defensa permitieron neutralizar los ataques rivales y mantener la estabilidad del equipo en momentos clave.

El reconocimiento como mejor líbero de la liga y su inclusión en el “Dream Team” de la temporada reflejan el impacto que tuvo en el torneo, compitiendo al más alto nivel frente a jugadoras internacionales consolidadas.

El título de Landeros no solo representa un logro personal, sino también un impulso para el voleibol mexicano en el escenario internacional.

Su crecimiento constante, desde las categorías juveniles hasta consolidarse como profesional en el extranjero, la posiciona como una de las principales referentes de la selección nacional.


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