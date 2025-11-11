Real Apodaca, primer clasificado al Torneo Internacional Premier

Con 33 puntos en 11 jornadas disputadas de la Liga Premier, Real Apodaca no solo se mantiene como líder invicto del Grupo 2 de la Serie A, con nueve triunfos y dos empates, sino que también es el superlíder general de toda la liga.

Gracias a este desempeño, el club se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en la tercera edición del Torneo Internacional Premier.

La competencia se celebrará del 23 al 29 de noviembre en Boca del Río, Veracruz, teniendo como sede la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, casa del Racing de Veracruz.

Durante la presentación, la Liga Premier destacó que este torneo nació para celebrar el crecimiento de la competencia y recordó que las ediciones previas se llevaron a cabo en 2019 y 2023.

A falta de dos jornadas para cerrar la primera vuelta de la temporada 2025-2026, ningún rival puede alcanzar a Real Apodaca en su grupo, por lo que su clasificación quedó asegurada.

En la tabla general, le siguen Durango, con 32 puntos y líder del Grupo 1, y Racing de Veracruz, al frente del Grupo 3.

¿Qué clubes extranjeros participan?

El Torneo Internacional Premier reunirá a los líderes de los tres grupos de la Serie A y al puntero de la Serie B, junto con cuatro equipos internacionales: Santos de Brasil, Vélez Sarsfield (Argentina), Alajuelense (Costa Rica) y Alianza FC (El Salvador).

Los ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro, con dos clubes mexicanos y dos extranjeros por sector. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la final, programada para el 29 de noviembre.

El calendario del torneo es el siguiente:

Sorteo: 23 de noviembre

Jornada 1: 25 de noviembre

Jornada 2: 26 de noviembre

Jornada 3: 27 de noviembre

Final: 29 de noviembre

Además de Real Apodaca, podrían clasificar Durango o Tecos por el Grupo 1, Racing de Veracruz por el Grupo 3, y entre Artesanos Metepec FC o Acámbaro FC por la Serie B.





