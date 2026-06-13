Jaiba Brava refuerza su mediocampo con Ronaldo González

La Jaiba Brava continúa con la conformación de su plantel al anunciar la incorporación del mediocampista Ronaldo González de cara al próximo torneo.

El futbolista de 26 años llega procedente del Atlante, equipo con el que disputó más de 80 partidos en los últimos tres torneos y colaboró con diez anotaciones.

Experiencia en Liga de Expansión MX y Liga MX

González se desempeña como mediocampista ofensivo y cuenta con experiencia en la Liga de Expansión MX tras su paso por clubes como Atlético Morelia, Correcaminos y Atlante. Además, tuvo actividad en la Liga MX con Querétaro.

Originario de Veracruz y formado en las fuerzas básicas del América, el nuevo jugador celeste buscará aportar movilidad y generación de juego en el mediocampo del conjunto tamaulipeco.

La presentación oficial del refuerzo se realizará en los próximos días.

Con información de Martín Díaz...

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