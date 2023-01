Reconocen a Mia Fishel como la mayor goleadora de 2022

Y la futbolista con la mayor cantidad de goles anotados en 2022 fue... Mia Fishel, la delantera estadounidense de Tigres Femenil.

La jugadora del conjunto felino fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés) por haber acumulado la mayor cantidad de anotaciones a nivel de primera división en el futbol femenil.

Además, cinco futbolistas de la Liga MX Femenil se encuentran dentro del top 10 de goleadoras. Cabe destacar que 3 de estas 5 son las mexicanas Charlyn Corral de Pachuca, Alicia Cervantes de Chivas y Stephany Mayor de Tigres Femenil.

De acuerdo al organismo la delantera felina acumuló 33 goles durante todo el 2022, los cuales se encuentran repartidos entre torneo regular y Liguilla.





Detrás de la estadounidense se quedó Fenna Palma del Twente Femenil la cual logró anotar 31 tantos durante el año.



El top 10 de goleadoras a nivel mundial quedó de la siguiente manera:



1 - Mia Fishel | Tigres Femenil | 33 goles

2 - Fenna Palma | Twente | 31 goles

3 - Charlyn Corral | Pachuca Femenil | 29 goles

4 - Alicia Cervantes | Chivas | 27 goles

5 - Dominika Kopinska | UKS Lodz | 26 goles

6 - Stephanie Mayor | Tigres Femenil | 26 goles



7 - Romeo Leuchter | Ajax | 26 goles



8 - Lavidje Bergolli | KUPS | 25 goles



9 - Christina Burkenroad | Rayadas | 25 goles



10 - Tessa Wullaert | Anderlecht/Sittard | 24 goles



Ante la obtención del reconocimiento, la entrenadora del club felino, Carmelina Moscato reconoció la dedicación y esfuerzo de futbolista.



'En ascenso absoluto, no por exageración, sino por un verdadero deseo genuino de crecer y ser la mejor versión de sí misma día tras día. Una verdadera profesional en mis ojos. Ha sido un placer trabajar contigo, Mia', escribió.

@miafishel10 - on the absolute rise, not because of hype, but because of true genuine desire to grow and be the best version of herself day in and day out. A true pro in my eyes. 💥 You’ve been a joy to work with, Mia https://t.co/84IRTFUjpv