Congreso fija postura en inhabilitación de juez Fernando Alvarado

“Con ello queda demostrado que durante el pasado reciente existieron prácticas de grave negligencia y falta de profesionalismo dentro del sistema judicial, y por eso es importante el momento histórico que vive nuestro país”, señaló.

“Estamos ante un nuevo poder judicial, uno que no tuerce la ley a conveniencia, que no actúa de manera selectiva y que no responde a intereses particulares, sino al mandato constitucional y al interés del pueblo, la justicia no puede ser un instrumento de poder ni de privilegios, la justicia debe ser de garantía y de igualdad y, cuando las instituciones funcionan como quedó demostrado, la verdad termina por abrir camino”, dijo el diputado de MORENA.

“En Tamaulipas este congreso del Estado seguirá defendiendo la legalidad, sin miedo y sin titubeos, porque la transformación también significa que nunca más la ley se utilice para proteger a unos cuantos en perjuicio de la mayoría”, dijo el legislador Prieto Herrera.