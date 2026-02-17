Congreso fija postura en inhabilitación de juez Fernando Alvarado
La sanción impuesta es la inhabilitación temporal hasta por un año para desempeñar cargos públicos, por la existencia de conductas incompatibles con la justicia
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Diputado Humberto Prieto Herrera, se refirió a la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, por el caso del entonces juez de Séptimo Distrito de Reynosa Juan Fernando Alvarado López por sus conductas calificadas como graves.
La sanción impuesta es la inhabilitación temporal hasta por un año para desempeñar cargos públicos, por la existencia de conductas incompatibles con la responsabilidad que exige impartir justicia.
“Con ello queda demostrado que durante el pasado reciente existieron prácticas de grave negligencia y falta de profesionalismo dentro del sistema judicial, y por eso es importante el momento histórico que vive nuestro país”, señaló.
“Estamos ante un nuevo poder judicial, uno que no tuerce la ley a conveniencia, que no actúa de manera selectiva y que no responde a intereses particulares, sino al mandato constitucional y al interés del pueblo, la justicia no puede ser un instrumento de poder ni de privilegios, la justicia debe ser de garantía y de igualdad y, cuando las instituciones funcionan como quedó demostrado, la verdad termina por abrir camino”, dijo el diputado de MORENA.
“En Tamaulipas este congreso del Estado seguirá defendiendo la legalidad, sin miedo y sin titubeos, porque la transformación también significa que nunca más la ley se utilice para proteger a unos cuantos en perjuicio de la mayoría”, dijo el legislador Prieto Herrera.
