Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
renata_zarazua_eliminada_17b88a1dc0
Deportes

Renata Zarazúa se despide del Abierto de Australia 2026

Renata Zarazúa quedó eliminada en su debut en el Abierto de Australia 2026 tras caer ante la checa Marie Bouzkova. La mexicana mostró momentos de buen nivel

  • 19
  • Enero
    2026

La participación de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia 2026 llegó a su fin este lunes.

La tenista mexicana, número 80 del ranking WTA, fue superada por la checa Marie Bouzkova, 44 del mundo, con parciales de 6-2 y 7-5 en un partido que se extendió por 2 horas y 13 minutos.

Desde el primer set, Bouzkova impuso su consistencia desde el fondo de la cancha, mientras que Zarazúa tuvo dificultades para mantener la regularidad en los intercambios largos.

marie-checa-tenis.jpg

Resistencia sin premio en el segundo set

En el segundo parcial, la mexicana, originaria de Ciudad de México, mostró una versión más agresiva y llegó a colocarse 2-0 arriba, sin embargo la checa reaccionó con solidez, ajustó su juego y logró igualar el marcador antes de inclinar la balanza a su favor.

La clave llegó en el último game, cuando Bouzkova consiguió un quiebre decisivo para cerrar el encuentro y asegurar su pase a la segunda ronda.

Un nuevo tropiezo en Australia

Con esta derrota, Zarazúa no pudo repetir lo hecho en la edición de 2025, cuando alcanzó la segunda ronda antes de caer ante la italiana Jasmine Paolini.

El Australian Open vuelve a ser un torneo complicado para la mexicana, que continúa en busca de mayor regularidad en los grandes escenarios.

Lo que sigue para Bouzkova

En la siguiente fase, Marie Bouzkova enfrentará un duelo de alto riesgo ante la china Yue Yuan o la polaca Iga Swiatek, actual número dos del mundo.

El partido está programado para el martes 20 de enero, donde la checa partirá como víctima ante la favorita polaca, en caso de concretarse ese cruce.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_20_at_6_58_15_PM_7f478758e6
Anuncian corrida de toros en honor a Mauricio Fernández
deportes_hall_of_fame_mlb_4846075ec9
Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Hall of Fame de la MLB
deportes_liga_mx_8f742bdd65
¿La Liga MX quitará la multa por el no descenso? Esto se sabe
publicidad

Últimas Noticias

15df90ae_fedf_439d_9833_f5dd3fea7137_0afebca01e
Lanzan primera edición de Santiago Restaurant Week
finanzas_oro_dcc63f12ea
Alcanza el oro nuevo máximo histórico de $4,820 dólares la onza
Whats_App_Image_2026_01_20_at_11_20_10_PM_f5a1961d22
Air Force One regresa a Washington por falla eléctrica menor
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×