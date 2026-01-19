Renata Zarazúa se despide del Abierto de Australia 2026

La participación de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia 2026 llegó a su fin este lunes.

La tenista mexicana, número 80 del ranking WTA, fue superada por la checa Marie Bouzkova, 44 del mundo, con parciales de 6-2 y 7-5 en un partido que se extendió por 2 horas y 13 minutos.

Desde el primer set, Bouzkova impuso su consistencia desde el fondo de la cancha, mientras que Zarazúa tuvo dificultades para mantener la regularidad en los intercambios largos.

Resistencia sin premio en el segundo set

En el segundo parcial, la mexicana, originaria de Ciudad de México, mostró una versión más agresiva y llegó a colocarse 2-0 arriba, sin embargo la checa reaccionó con solidez, ajustó su juego y logró igualar el marcador antes de inclinar la balanza a su favor.

La clave llegó en el último game, cuando Bouzkova consiguió un quiebre decisivo para cerrar el encuentro y asegurar su pase a la segunda ronda.

Un nuevo tropiezo en Australia

Con esta derrota, Zarazúa no pudo repetir lo hecho en la edición de 2025, cuando alcanzó la segunda ronda antes de caer ante la italiana Jasmine Paolini.

El Australian Open vuelve a ser un torneo complicado para la mexicana, que continúa en busca de mayor regularidad en los grandes escenarios.

Lo que sigue para Bouzkova

En la siguiente fase, Marie Bouzkova enfrentará un duelo de alto riesgo ante la china Yue Yuan o la polaca Iga Swiatek, actual número dos del mundo.

El partido está programado para el martes 20 de enero, donde la checa partirá como víctima ante la favorita polaca, en caso de concretarse ese cruce.

Comentarios