Deportes

Borregos gana Clásico Regio Femenil de basquetbol

El encuentro entre el ITESM y la UANL se mantuvo parejo durante tres cuartos, con ocho empates y 17 cambios de liderazgo, en el Gimnasio Luis Eugenio Todd

  • 25
  • Febrero
    2026

El Clásico Regio Estudiantil Femenil de basquetbol entre las Tigres de la UANL y las Borregas del Tec de Monterrey ofreció un intenso duelo que se definió hasta los últimos minutos a favor del ITESM con marcador de 66-54.

Durante el partido, el marcador se empató en ocho ocasiones y hubo 17 cambios de liderazgo en la pizarra del Gimnasio Luis Eugenio Todd, en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Las Tigres iniciaron con fuerza y lograron una ventaja temprana de 6-2 a los cinco minutos, cerrando el primer cuarto 14-11 a su favor. 

WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.09.42 PM.jpeg

Sin embargo, las Borregas ajustaron su ofensiva y lograron tomar la delantera 26-25 al final del segundo cuarto, tras un intercambio constante de encestes.

En la segunda mitad, las Tigres recuperaron la ventaja momentáneamente, ganando el tercer cuarto 47-43. 

No obstante, las Borregas del Tec intensificaron su juego en los minutos finales, empatando a 47 y dominando los últimos instantes del encuentro para quedarse con la victoria 66-54.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.09.51 PM.jpeg

El cuadro inicial del Tec de Monterrey estuvo conformado por Paloma Figueroa, Ariana Mora, Laura Plascencia, Karina Esquer y Regina Espinosa, bajo la dirección de la entrenadora Sandra Rosales. 

Por las Tigres, María Ruiz, María Villanueva, Sandra Aguilar, Fátima Rubio y Xenia Farjat iniciaron el partido, dirigidas por Miguel Sánchez.

Karina Esquer destacó como la máxima anotadora del Tec con 15 puntos, seguida por Andrea Grimaldo con ocho.

En la UANL, Jennifer Quintero y María Villanueva sumaron nueve unidades cada una. 

WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.09.35 PM.jpeg

La banca de Tigres aportó 30 puntos, mientras que las jugadoras de relevo del Tec registraron 27. 

Xenia Farjat fue la jugadora con más minutos en la duela, con 33:29.

El partido formó parte de la División 1 de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.


